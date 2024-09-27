Ці 6 продуктів не варто зберігати у холодильнику: про це знають одиниці

Холодильник – це надзвичайно важлива частина будь-якого дому. І, можливо, у вас виникає бажання складати туди усі продукти, які ви приносите з магазину, але деяка їжа від такого зберігання може тільки постраждати.

Звісно, це правда – зберігання продуктів у холодильнику може допомогти їм зберігатися довше та не так сильно псуватися. Втім, ви можете сильно здивуватися, коли дізнаєтеся, що деякі продукти ніколи не слід зберігати у холодильнику, пише Delish.

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Нестиглі авокадо

Якщо ви хочете якомога швидше поласувати авокадо, тоді твердий плід нізащо не потрібно класти до холодильника. У холоді він буде достигати надзвичайно повільно. Набагато краще буде зберігати його за кімнатної температури протягом кількох днів, і тоді ви зможете використати авокадо для тостів, салатів та інших страв.

Базилік

Цю зелень краще також залишати за кімнатної температури. До речі, якщо ви хочете, аби він довше зберігався, стебла рослини потрібно занурити у воду. Тільки це допоможе уникнути в'янення листя та його почорніння – а саме це й очікує на ваш базилік, якщо ви покладете його до холодильника.

Огірки

Скоріш за все, ви колись вже зберігали огірки у холодильнику. А, можливо, кілька овочів лежать на полиці холодильника прямо зараз – ось тільки для огірків це може принести більше шкоди, аніж користі.



Огірки не варто зберігати в холодильнику / Фото Pexels

А якщо ж ви все ж вирішили покласти огірки у холодильник, потрібно загорнути їх у плівку чи покласти у контейнер, аби зменшити вплив вологи. Холод та волога призводять до вологих плям на огірках, їхнього зморщування та пожовтіння.

Цибуля

Ось це вже точно не той продукт, який потрібно класти до холодильника. У холоді та волозі вона дуже швидко почне м'якнути та пліснявіти, тож краще покласти її у прохолодне та темне місце по типу комори чи просто темного ящика.

Головне, тримайте свою цибулю якомога далі від картоплі, бо ці продукти можуть швидко псуватися поряд.

Часник

Цілі головки часнику, а також неочищені окремі зубчики краще не класти до холодильника – частково через те, що низька температура може прискорити ріст зеленого паростка з часнику. Окрім того, охолодження призводить до того, що він набуде більш м'якої, гумової текстури.

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Помідори

Виявляється, нестиглі помідори також потрібно зберігати за кімнатної температури, якщо ви хочете забезпечити їм оптимальну соковитість та смак. Окрім того, в холодильнику вони також мають схильність втрачати свою приємну текстуру.