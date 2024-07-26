6 продуктів для здоров'я кишківника: вони наповнені клітковиною

Під час вибору продуктів для вашого раціону потрібно зважати й на смак, і на поживну цінність. Ви будете здивовані тим, як легко включити деякі корисні інгредієнти до вашого плану харчування.

Клітковина – це те, що дуже потрібно вашому організму. І достатнє споживання цієї речовини може покращити стан серця, захистити від багатьох проблем зі здоров'ям та забезпечити хороше травлення. Про корисні продукти розповіла дієтологиня Крістін Кіркпатрік.

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Ожина

Ожина – це одна з найкращих ягід, які ви можете почати їсти вже прямо зараз. І мовиться не тільки про смак, хоч він і є неймовірним, але й про велику кількість клітковини. Всього в одній порції ожини ви знайдете 7,5 грамів.

Овес

Овес може також принести вашому організму чимало клітковини, адже в ньому є і розчинна, і нерозчинна. Це означає, що вони допоможуть знизити рівень холестерину та неймовірно позитивно вплинуть на травлення. Окрім того, вівсяна крупа допомагає втамувати апетит, а значить, буде дуже корисною для контролю ваги.

Квасоля

Це – надзвичайно потужне джерело клітковини, і тут її на диво багато для зовсім маленької порції. Але ви знайдете у ній не тільки цю речовину, але ще й чимало рослинного білка, і вона може бути основним продуктом для вас, якщо ви маєте мету знизити ризик серцевих захворювань.

Авокадо

Хто ж не любить тости з авокадо чи гуакамоле? Але це не тільки смачно, а ще й надзвичайно поживно та корисно. У авокадо міститься чимало клітковини та здорових жирів. Цей продукт допоможе вам контролювати вагу та рівень цукру в крові.



Авокадо містить багато клітковини / Фото Pexels

Фісташки

Це не тільки смачна закуска, але й спосіб знизити стрес та високий холестерин. А це допоможе отримати антиоксиданти та втратити кілька кілограмів. Окрім того, фісташки корисні й у випадку, якщо ви дбаєте про здоров'я кишківника, і в одній порції міститься аж 3 грами клітковини.

Брюссельська капуста

Цей овоч може чудово вписатися до вас у тарілку у безліч різноманітних страв та салатів. Він є не тільки джерелом пробіотиків, але й клітковини. Отож, це подвійна користь для вашого кишківника.