Не псуються і не потребують холодильника: які продукти треба мати на випадок відключення світла

На час відключення світла потрібно підготувати список продуктів, які допоможуть приготувати нескладні та поживні страви.

Коли ви обираєте продукти, потрібно обов'язково звернути увагу не тільки на їхню якість, але і на термін придатності та те, чи зможете ви приготувати страви з них, якщо раптово зникне світло. Поради 24 підібрали перелік продуктів, які будуть дуже корисними.

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Консерви

Консерви завжди будуть вдалим вибором, адже вони не потребують додаткового приготування, а також для їхнього зберігання вам не знадобиться холодильник. Переконайтеся, що ви поклали консервовані продукти в прохолодному, сухому місці, аби звести до мінімуму їхнє псування.

В магазині можна обрати консервовану рибу, м'ясо, а також овочі та фрукти.

Сухі продукти

До цієї категорії продуктів входять, перш за все, крупи. Якщо у вас вдома газова, а не електрична плита, тоді приготувати кашу не стане проблемою. Ви можете обрати такі крупи:

гречка;

рис;

пшенична крупа;

горох.

Також підійдуть для тривалого зберігання і макаронні вироби, горох та квасоля.



Крупи потрібно зберігати вдома / Фото Pexels

Молоко

Звичайне молоко може досить швидко зіпсуватися, якщо світло вимкнуть, тож запасатися ним надмірно просто немає сенсу. Та натомість ви можете знайти альтернативу та купити в магазині сухе чи згущене молоко, які можуть лежати у вас на полицях місяцями.

Комплекти супів і каш

Сухі супи та каші швидкого приготування також можуть стати важливою частиною вашої продуктової комори. Особливо зручно готувати такі страви, коли немає доступу до великої кількості побутової техніки через відключення світла.

Горіхи та сухофрукти

Ці продукти також можуть зберігатися без холодильника та вони не зіпсуються протягом дуже тривалого часу. Також ви можете покласти до своєї полиці сухарики та хлібці.