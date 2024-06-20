Що найкраще їсти на сніданок: 5 ідеальних продуктів, які підійдуть всім

Всі ми знаємо, що для того, щоб почувати себе ситими та бадьорими впродовж дня варто не пропускати сніданок. Фахівці визначили 5 найкорисніших продуктів, з яких ви можете складати сніданок хоч щодня.

Дієтологиня Наталія Самойленко зазначає, що від продуктів, які ми обираємо для першого прийому їжі, залежить швидкість обмінних процесів і рівень інсуліну протягом дня.

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Тому важливо, аби сніданок не був солодким, оскільки солодощі запускають вироблення великої кількості інсуліну, тому тягнути на солодке нас може впродовж всього дня.

Щоб сніданок був ситним та здоровим дієтологиня порадила звернути увагу на 5 продуктів, які чудово підходять для сніданку.

Які продукти вживати на сніданок

Цільнозернові крупи

Каша здатна надовго зберегти ситість. Вона не створює навантаження на травний тракт та забезпечує організм поживними речовинами та енергією. Обирайте для себе кіноа, гречку, дикий рис чи пшоно.

Овочі

Сирі овочі мають бути в раціоні кожного дня. Візьміть собі за звичку приймати 50% овочів від загального обсягу їжі за добу.



Вживайте на сніданок овочі / Фото Pexels

Лляне насіння

Насіння льону таке ж корисне, як насіння чіа. У льоні міститься білок, клітковина, омега-3, залізо, калій, магній чи фосфор. А ще насіння льону покращують серцево-судинну систему та шлунково-кишковий тракт.

Яйця

Наталія Самойленко каже, що яйця – це "протеїнова бомба". Робіть з яйця омлет чи пашот.

Білі сири

Вживайте на сніданок домашній сир, сулугуні, адигейський, фету, бринзу чи моцареллу.