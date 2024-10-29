Шкаралупа, макарони, рис: список продуктів, які ніколи не можна кидати в подрібнювач

У багатьох людей вдома є встановлені подрібнювачі під раковиною, які дозволяють утилізовувати їжу, щоб не кидати її у смітник й не накопичувати зайві погані запахи. Втім, варто зазначити, що не всі продукти туди можна кидати.

Якщо не прослідкувати цей момент, то залишки їжі почнуть скупчуватися й засмітять каналізацію, пише Eating Well.

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Труби мають безліч поворотів і вигинів, починаючи з P-подібного сифона, U-подібної труби під утилізатором і закінчуючи відгалуженням, що з'єднує кухонну раковину з домашньою каналізацією, яка є досить вузькою. Неправильне вкидання призведе до того, що каналізація заб’ється.

Яєчна шкаралупа

У подрібнювачів немає лез, тому яєчна шкаралупа може застрягнути в трубі, а якщо каналізація з низьким місцем, яке називається «черевом», то вона збиратиметься саме там.

Жир

Ні в якому разі не можна зливати жир в каналізацію, оскільки він застигає, покриває собою стінки труби й потім спричиняє накопичення їжі, що в результаті призведе до забиття каналізації.

Рис та макарони

Після тривалого перебування у воді крохмалисті продукти перетворюються на слиз, тому можуть дуже легко засмітити кухонний стік.



Рис клейкий, тож може забити каналізацію / Фото Pexels

Насіння

Усе, що є більшим за кунжутне насіння, може потрапити між корпусом і рухомими частинами та заклинити утилізатор.

Шкірка птиці

Не викидайте шкірку курки чи індичку, оскільки вона "гумова", тому її перебити дрібно неможливо. Вона 100% заб’є каналізацію, тому її краще викидати у смітник.

Кавова гуща

Кавові зерна дрібного помелу викидати можна, а от кавова гуща є щільною та важкою й створює великий ризик засмічення.

Корм для тварин

Не варто в подрібнювач вкидати корм для тварин – вологий чи сухий. Обидва варіанти можуть стати проблемою. У ньому є масла, жири, липкі та волокнисті інгредієнти, які погано впливають на труби.