5 продуктів, які можна запасти наперед: тримайте їх на випадок блекауту

Для того, щоб як слід підготуватися до можливих тривалих відключень світла, потрібно мати певний перелік продуктів, які можна готувати за будь-яких умов.

Якщо ви шукаєте способи підготуватися до зими та відключень світла – то поповнення запасів деяких продуктів – це чудовий перший крок. А Поради 24 підготували список, який допоможе вам зорієнтуватися в магазині.

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Крупи

Запас круп – це те, що може зберігатися вдома протягом місяців та зовсім не псуватися. Готувати їх досить просто, і на випадок тривалих відключень світла мати їх просто обов'язково.

Серед популярних круп, які можна купити, такі:

гречка;

рис;

пшоно;

горох;

булгур.

Хлібобулочні продукти

Звісно, зберігати свіжий хліб протягом тривалого часу – це не надто хороша ідея, адже він точно зіпсується. Проте все ж є деякі продукти, які ви можете запасти без ризику, що вони запліснявіють та зачерствіють.

Зокрема, варто додати до комори сухарі, сушіння, а також можна запастися і різними крекерами та хлібцями.

Питна вода

Вода – це перше, про що ви маєте подбати. Зважайте, що її кількість потрібно розрахувати так, щоб вистачило на кожного члена родини та домашніх тварин. Одній людині потрібно 3 літри води на день. Також не забудьте подбати й про технічну воду – для миття посуду, вмивання, гігієнічних процедур.



Воду потрібно заготувати заздалегідь / Фото Pexels

Продукти швидкого приготування

На випадок, якщо готувати буде справді непросто, ви можете запастися деякими продуктами швидкого приготування: зокрема, локшиною чи порошковим пюре. Це може бути зручним та швидким рішенням.

Чай та кава

Звісно, ви не хочете опинитися без улюблених напоїв, тож подбати про те, щоб їхні запаси були у холодильнику, потрібно заздалегідь. Переконайтеся, що кава надійно закрита, аби вона не втратила аромат, і що пачки стоять у сухому місці, на яке не потрапляють прямі сонячні промені.