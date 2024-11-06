Дуже багато людей помилково вважають, що туалет – це найбрудніша частина будь-якого дому, повідомляє 24 Канал з посиланням на Better Homes&Gardens. Та це насправді не так – є чимало інших предметів у домівках, які навіть брудніші.

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Мобільні телефони

Це не мало би дивувати, враховуючи, що більшість людей носять з собою телефон повсюди – і в туалет також. І якщо руки після туалету миються, то телефон – навряд чи. Основною причиною забруднення телефона, втім, є перехресне зараження на кухні.

Якщо ви торкаєтеся екрана під час приготування їжі, навіть коли вам здається, що руки чисті, це може призвести до того, що на телефоні оселяться сотні, як не тисячі бактерій.

Клавіатура та мишка

Не дивно, що комп'ютерні клавіатури також потрапили до списку – чимало людей користуються ними протягом всього дня, і все, що є на ваших руках, переноситься також і туди. І якщо ви працюєте також і протягом обіду, можна очікувати також й на те, що крихти будуть накопичуватися між клавішами.

Сміття потрібно видаляти ватними паличками та дисками, а також ретельно дезінфікувати всю електроніку принаймні раз на тиждень.

Стіл

Якщо ви працюєте вдома протягом цілого робочого дня, навряд чи мікроби обмежаться вашим комп'ютером. Виявляється, звичайний письмовий стіл може виявитися у 400 разів бруднішим за сидіння унітаза. Тож після ретельного очищення клавіатури потрібно також ретельно протерти весь стіл, аби мати змогу й далі спокійно працювати.



Стіл потрібно ретельно мити / Фото Pexels

Дверні ручки та вимикачі світла

Якщо ви живете в домі не самі, то протягом дня безліч разів різні люди торкаються і ручок, і вимикачів. А вони, втім, не є місцем, про яке часто згадують навіть під час прибирання. Навряд чи ви також миєте руки перед тим, як торкнутися вимикача чи відчинити двері.

Ручка холодильника

Ось це вже справді брудне місце. Якщо ви готуєте їжу, тоді ви точно не раз і не два відкриваєте холодильник, аби дістати усі потрібні інгредієнти з холодильника. Перед цим обов'язково потрібно ретельно вимити руки – особливо після роботи з м'ясом.

Кухонні губки

Як часто ви змінюєте губки для миття посуду? А вони ж насправді є місцем, де збирається величезна кількість мікробів – і одна з причин полягає в тому, що губки дуже пористі та майже завжди вологі, а це ідеальне середовище для розвитку різноманітних бактерій.