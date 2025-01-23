5 речей у домі, які потрібно мити щодня: про них знають не всі

Якщо ви не любите прибирання, то, скоріш за все, приберігаєте енергію для щотижневого чищення квартири замість того, щоб прибирати трохи щодня. Та все ж є речі, чищення яких уникати не варто.

Легке щоденне прибирання – це не тільки спосіб постійно підтримувати свій дім у чистоті, але й можливість менше прибирати, коли доходить до глибокого щотижневого чищення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Тож варто звернути увагу на кілька речей, які радять чистити щоденно.

Цікаво Чому вранці треба пити теплу воду: ось, яку користь це дає

Кухонна мийка

Раковини з нержавіючої сталі чи порцеляни можуть легко забруднитися – і особливо, якщо у вас з кранів тече жорстка вода. Для того ж, щоб спростити це завдання, раковину після миття посуду потрібно протирати насухо рушником – так ви уникнете появи плям від води чи мінеральних відкладень, яких важко позбутися.

А ось глибоке чищення чи полірування можна додати до тижневого списку справ.

Кухонна стільниця

Протирати кухонні стільниці та плиту потрібно щовечора у ті дні, коли ви щось на них готували. Ваша кухонна стійка – це місце, де ви в основному тримаєте продукти для приготування, туди також потрапляють бризки води, бруду та жиру з плити.

І якщо залишити стільниці без нагляду, на них можуть зростати шкідливі бактерії, що навіть можуть зашкодити вашому здоров'ю.



Стільницю потрібно протирати щодня / Фото Pexels

Підлога на кухні

Попри те, що мити підлогу щодня необов'язково, але швидко замітати усі крихти та залишки бруду і продуктів, що могли потрапити вниз, не завадить. Замітання крихт має стати частиною вашої щоденної рутини – так ви не тільки переконаєтеся, що дім виглядає охайним, але й уникнете появи будь-яких шкідників, яких притягують залишки їжі на кухні.

Скляні стіни душової кабінки

Якщо ви маєте скляну чи пластикову душову кабінку, ви точно помітили, що плями від жорсткої води з'являються на склі, коли вода висихає, і потім видалити їх не так і просто. Для того, щоб цього уникнути, потрібно використовувати ракель, аби швидко протирати воду з дверей кожного разу після користування душем.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Якщо ж душова кабіна кахельна, можна проводити протирання рідше – всього раз на тиждень.

Поличка ванної кімнати

Полиця, на якій зберігається косметика, зубна паста, щітка для волосся тощо – це справжній магніт для бризок, бруду та крапель води. Скоріш за все, вони також потрапляють і на дзеркало, яке теж не завадить протирати щодня.