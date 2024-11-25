5 речей у домі можуть притягнути лихо: ніколи не тримайте їх в оселі

Кожна річ у вашому домі має свою, і іноді дуже сильну енергетику. Для того, щоб вона йшла вам тільки на користь, потрібно розібратися, які речі можуть притягувати нещастя.

Іноді в домі накопичується дуже багато речей, і більшість людей не зважають на прикмети про них, повідомляє 24 Канал. Втім, якщо ви хочете вберегти себе від неприємностей та невдач, варто розібратися з кількома речами.

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Порваний та зіпсований одяг

Якщо ви помітили, що ваш одяг вже не виглядає дуже добре та має плями та дірки, зберігати його надалі не потрібно. Перш за все, шанси, що ви будете його носити, дуже низькі. А по-друге, такий одяг може притягувати неприємну енергетику.

Особливо уважними потрібно бути до зношених капців – вони можуть залучити у дім енергетику нещастя та хвороби.

Посуд з тріщинами

Такий посуд може порушити енергетику їжі, яку ви вживаєте, і зробити її небезпечною для здоров'я. Тож навіть якщо ви дуже любите тарілку чи чашку, краще позбутися їх після того, як від них відколовся шматочок.



Посуд з тріщинами не можна тримати в домі / Фото Pexels

Сухі квіти

Якщо ви любите композиції із сухих квітів, краще тримати їх у офісі на роботі, а не вдома. У оселі засушені суцвіття можуть притягувати хворобу, смерть та неприємності.

Розбите скло

Якщо дзеркало у вас вдома розбилося чи пошкодилося, не варто й далі тримати його в оселі. Набагато краще буде викинути таку річ та замінити її на нову. Переконайтеся, що нічого розбитого у домі немає, адже це може символізувати дірку в захисті оселі від нещасть.

Годинник, що не працює

Годинник, що вже не показує час – це дуже поганий знак у домі. Тож його потрібно або відремонтувати, або викинути, адже інакше він просто стане тягарем на енергетиці вашого дому.