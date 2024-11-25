5 вещей в доме могут притянуть беду: никогда не держите их в доме

Каждая вещь в вашем доме имеет свою, и иногда очень сильную энергетику. Для того, чтобы она шла вам только на пользу, нужно разобраться, какие вещи могут притягивать несчастья.

Иногда в доме накапливается очень много вещей, и большинство людей не учитывают приметы о них, сообщает 24 Канал. Впрочем, если вы хотите уберечь себя от неприятностей и неудач, стоит разобраться с несколькими вещами.

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Порванная и испорченная одежда

Если вы заметили, что ваша одежда уже не выглядит очень хорошо и имеет пятна и дыры, хранить ее в дальнейшем не нужно. Прежде всего, шансы, что вы будете ее носить, очень низкие. А во-вторых, такая одежда может притягивать неприятную энергетику.

Особенно внимательными нужно быть к изношенным тапочкам – они могут привлечь в дом энергетику несчастья и болезни.

Посуда с трещинами

Такая посуда может нарушить энергетику пищи, которую вы употребляете, и сделать ее опасной для здоровья. Поэтому даже если вы очень любите тарелку или чашку, лучше избавиться от них после того, как от них откололся кусочек.



Посуду с трещинами нельзя держать в доме / Фото Pexels

Сухие цветы

Если вы любите композиции из сухих цветов, лучше держать их в офисе на работе, а не дома. В доме засушенные соцветия могут притягивать болезнь, смерть и неприятности.

Разбитое стекло

Если зеркало у вас дома разбилось или повредилось, не стоит и дальше держать его в доме. Гораздо лучше будет выбросить такую вещь и заменить ее на новую. Убедитесь, что ничего разбитого в доме нет, ведь это может символизировать дыру в защите дома от несчастий.

Часы, что не работают

Часы, что уже не показывают время – это очень плохой знак в доме. Поэтому их нужно или отремонтировать, или выбросить, ведь иначе они просто станут бременем на энергетике вашего дома.