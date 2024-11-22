Имбирь – это универсальный и очень полезный кухонный продукт, который славится своим ярким вкусом и невероятной пользой для здоровья, сообщает 24 Канал. И если вам надоело выбрасывать сухие остатки корня, которые вы не успели использовать, самое время разобраться с основными правилами его хранения.

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Как правильно хранить свежий имбирь?

Для того, чтобы корневище имбиря не портилось, хранить его нужно не на столешнице, а в холодильнике, предварительно положив в герметичный полиэтиленовый пакет, чтобы на него как можно меньше попадало воздуха.

Кроме того, он помешает влаге скапливаться на поверхности продукта, а это убережет ваш имбирь от преждевременного появления плесени. Еще одно правило – имбирь не стоит предварительно нарезать и чистить, ведь он будет из-за этого быстрее портиться. Если же придерживаться этих рекомендаций, имбирь может храниться в холодильнике до двух месяцев.



Имбирь стоит класть в холодильник / Фото Pexels

Что делать с начищенным имбирем?

Если вы случайно переборщили и нарезали слишком много имбиря, тогда выбрасывать его тоже не стоит! Вы можете завернуть остатки в полиэтиленовую пищевую пленку и положить в холодильник. Вот только на несколько месяцев забывать о нем не стоит, ведь в таком виде будет храниться продукт всего неделю.

Еще один способ хранения очищенного имбиря – в банке водки в холодильнике. Спирт помогает сохранить продукт свежим на срок до 8 недель.

Как хранить имбирь дольше?

Существует еще один гениальный лайфхак по хранению имбиря, если вы случайно купили его слишком много: вы можете его заморозить! Оберните его пищевой пленкой, предварительно разломав на относительно небольшие кусочки, а потом положите в морозилку. Имбирь будет лежать так до полугода.

Кстати, когда вы достанете его из морозильной камеры, не нужно даже ждать, пока он разморозится – вы можете натирать его сразу.

Какая есть главная ошибка в хранении имбиря?

Об этом уже упоминали выше, но стоит отметить снова: если вы хотите долго хранить имбирь, никогда не начищайте и не режьте его заранее. Это приведет к тому, что он начнет очень быстро сохнуть, или даже заплесневеет, станет мягким и непригодным к употреблению.