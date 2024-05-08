Привертають біду і нещастя: 6 речей в домі, яких краще позбутися

Чимало людей зберігають у себе вдома різні дрібнички, але деякі з них можуть притягувати до вашої оселі негативну енергетику, що може впливати на настрій та навіть самопочуття. Тож краще відсортувати свої речі та залишати ті, які приносять радість та задоволення.

Певно, всі люди мріють про те, щоб створити ідеальний дім, який буде притягувати до себе щастя та позитивну енергетику. І для цього вам потрібно позбутися деяких речей, які точно знайдуться у вашій оселі.

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Одяг чорного кольору

Чимало людей вважають чорний одяг символом стриманості, строгості та бездоганного стилю. Окрім того, він надзвичайно зручний, лаконічний та універсальний, а також підійде практично до будь-якого випадку.

Втім, чорний колір все ж може негативно впливати на настрій, самопочуття та енергетику людини, тож якщо постійно носити чорні речі, ви можете притягувати до себе негативні емоції. Та для того, щоб позбутися проблеми, вам не потрібно викидати чорний одяг – натомість ви можете комбінувати його із яскравими аксесуарами.

Сміття та сувеніри

Чимало квартир, де є багато непотрібних предметів, які тільки накопичують пил, можуть також накопичувати негативну енергетику. Вони будуть висіти на аурі дому "мертвим вантажем" та перешкоджатимуть енергетичним потокам. Також непотрібні предмети можуть блокувати позитивну енергетику.

Старі фотографії

Звісно, фотографії – це, перш за все, пам'ятна річ, яка нагадує про найкращі моменти у житті. Та деякі фото, які можуть провокувати у вас негативні емоції, краще прибрати, адже вони можуть притягувати біду та негативну енергетику.

Старі швабри та віники

Віник раніше вважався ефективним засобом проти нечисті – над ним читали замовляння, і з його допомогою також проводили обряди. Втім, зараз віник – це просто інструмент для прибирання, тож він має бути чистим, і не тільки фізично, але і енергетично. Тож якщо у вас є старий віник, який дістався від когось, краще його викинути та купити натомість новий.



Старі віники притягують погану енергію / Фото Pexels

Чужі речі

Будь-який предмет, який належить чужій людині, буде зберігати у собі її енергетику. Вона може бути і хорошою, і поганою – та ви не знаєте, які події пережила людина із цією річчю. Тож краще не зберігати у себе вдома предмети, про походження яких ви нічого не знаєте, інакше можете ризикувати залучити до свого дому біду.

Гроші та гаманці

Якщо ви займаєтеся колекціонуванням монет, набагато краще складати їх у альбом або спеціальну коробку, натомість старі гаманці для цього не підходять. І гроші також мають енергетику, а якщо ви будете зберігати їх у непривабливому місці, ви можете відвабити їх від себе.

Те ж стосується і зберігання купюр в будинку.