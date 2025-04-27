Тримайте в домі ці 4 речі: вони притягують гроші

Чимало людей вірять у те, що деякі речі мають особливу енергетику та можуть притягувати фінанси в дім. Тож такі предмети вважають оберегами та намагаються тримати під рукою.

Предки вірили, що в домі обов'язково потрібно тримати кілька речей, аби бідність обходила його стороною, повідомляє 24 Канал. Вважалося, що є предмети, які є особливо ефективні у залученні багатства.

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Грошове дерево

Ця кімнатна рослина, як виразно натякає назва, начебто може привабити в оселю гроші та фінансовий добробут. А для того, аби добра прикмета точно справдилася, на дно горщика зазвичай клали монету.

Та якщо ви тільки купили рослину і пересаджувати в інший горщик поки що її не збираєтеся, монету можна просто приклеїти до дна горщика ззовні. Також не варто ставити біля грошового дерева кактуси та інші рослини, що мають гостре листя чи колючки – вони можуть поглинати фінансову енергію.

До речі, притягнути гроші та удачу в дім можна не тільки предметами. Раніше ми розповідали, які дерева потрібно посадити навколо оселі.

Акваріум

Вода начебто символізує щастя, багатство та удачу – а також вона може очищати простір навколо людини. І рибка золотого кольору – це також символ сімейного щастя та достатку. Вірили також, що число 9 може принести у дім багатство та гармонію – і тому намагалися завжди тримати в акваріумі саме дев'ять рибок.



Акваріум може притягувати гроші в дім / Фото Pexels

Статуетки

Якщо ви хочете привернути до себе гроші та примножити достаток в домі, потрібно розставити у всіх кімнатах дому певні статуетки. Найбільш ефективною вважається жаба з монеткою у роті, або ж слон – він є символом захисту грошей.

Дуже популярні також фігурки котів – найкраще у їхній формі купувати скарбнички.

Червоні деталі в інтер'єрі

Червоний колір у багатьох культурах пов'язують з достатком та багатством, тому радять деякі деталі в оселі робити саме червоними. Ідеально працюватиме червоний текстиль, посуд, свічки тощо. Вірили також, що якщо труби у ванній кімнаті перев'язати червоною стрічкою, тоді потік грошей у дім збільшиться.