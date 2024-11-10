Ці 5 речей ніколи не можна чистити содою: тільки зіпсуєте їх

Сода – це надзвичайно важливий продукт не тільки на кухні, але й в усьому домі, адже її використовують для прибирання. Та, на жаль, чистити нею можна далеко не все.

Сода може бути корисною у домі, але потрібно знати, коли її можна використовувати, а коли краще цього не робити, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Адже абразивна структура харчової соди може легко пошкодити деякі поверхні.

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Скло та дзеркала

Можливо, вам доводилося чути про різні рецепти домашніх засобів для миття вікон, які містять соду. Ось тільки користуватися ними не варто, адже це може призвести до того, що на поверхні залишаться дрібні подряпини.

З часом вони накопичаться, і це створить тьмяний, туманний вигляд, який зменшує прозорість та змушує поверхні виглядати дуже потертими.

Деревина

Якщо ви хочете почистити дерев'яні ложки, чи меблі або стільниці, краще користуватися спеціальними засобами, а не харчовою содою. Річ у тому, що дерев'яні предмети містять особливе захисне покриття, яке сода може видалити. Після цього предмети стануть вразливими до вологи, плям, зміни кольору та деформації. З часом деревина стане тьмяною та потертою.



Дерево не можна чистити содою / Фото Pexels

Алюмінієвий посуд

Прилипання їжі до сковорідок та каструль з алюмінію може бути надзвичайно неприємним явищем – особливо у випадку, якщо ви готуєте їжу на високій температурі. І може скластися враження, що сода – це чудовий спосіб позбутися слідів їжі та знежирити посуд, але це погана ідея. Так ви тільки почнете окислення, і посуд виглядатиме зношеним та знебарвленим дуже швидко.

Камінь

Якщо у вас є стільниці з декоративного каменю, як-от мармуру чи граніту, зважайте на те, що чистити його содою нізащо не можна. Це призведе до позбавлення каменя захисного шару та його знебарвлення.

Нержавіюча сталь

І бризки жиру, і загальний бруд можуть зробити посуд з нержавіючої сталі неприємним та тьмяним. Але чистити його содою не можна, адже вже після одного чищення сталь втратить свій блиск та привабливий вигляд.