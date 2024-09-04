Ці 5 речей ніколи не можна чистити милом: перевірте себе вже зараз

Мило може здаватися досить універсальним засобом для чищення, і в багатьох ситуаціях воно й справді є найкращим варіантом. Втім, існують випадки, коли користуватися ним не можна.

Чимало людей використовують мило як основний засіб для прибирання. І це нормально та виправдано у багатьох випадках, проте іноді краще залишати мило там, де воно лежить. Адже є деякі предмети, які чистити ним не можна.

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Шерсть і кашемір

Попри те, що чимало людей вважають, що шерсть та кашемір можна піддавати тільки хімчистці, це не так. Втім, і чистити милом такі речі також не можна. Від такого мийного засобу одяг може деформуватися та стиснутися.

Натомість краще обрати більш якісний засіб для прання вовни чи шампунь для волосся.

Дзеркало

Якщо ви будете використовувати мило та воду для очищення дзеркал, це може призвести до появи видимих смуг – особливо у випадку, якщо у вас вдома жорстка вода. Залежно від поверхні, видалити ці залишки може бути надзвичайно важко. Тож кожного разу, коли ви беретеся за очищення блискучих предметів, подумайте про те, щоб використати спеціальні засоби, а не мило.



Дзеркало не можна чистити милом / Фото Pexels

Чавунна сковорідка

Чавунний посуд – один з найбільш довговічних його видів, проте вам потрібно розуміти, що мило може бути потенційно шкідливим для цього матеріалу. Річ у тому, що воно може викликати появу іржі, а також видалити приправи чи шари олії, які накопичилися за роки використання.

І вам може спершу здатися, що це добре, проте насправді олія допомагає створити гладку поверхню для приготування їжі. Тож замість мила краще використати для очищення суміш солі та олії для того, щоб видалити будь-які залишки їжі, що прилипли до поверхні сковорідки.

Шкіра та замша

Шкіру та замшу може бути дуже складно почистити через велику кількість різних покриттів. Але якщо ви візьметеся за мило, це може призвести до того, що матеріал незворотно пошкодиться. Найчастіше шкіру та замшу можна очистити м'яким мийним засобом та водою, проте їх ніколи не можна терти, адже це тільки ускладнить видалення бруду та плям.

Хутро

Незалежно від того, чи виготовлений хутряний виріб з натурального чи синтетичного хутра, його в жодному випадку не можна чистити з використанням сила. А від домашнього прання справжнє хутро може висохнути та пошкодитися. Натомість краще віднесіть одяг до професіоналів, аби прибрати будь-які плями у хімчистці.