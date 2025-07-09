Тільки не позичайте ці 5 речей: віддасте своє щастя та долю

Езотерики вірять, що речі, які належать людям, з часом збирають і запам'ятовують їхню енергетику. Через це радять не передавати особисті предмети чужим людям.

Не всі речі можна позичати іншим людям – прикмети стверджують, що з кількома дрібничками можна легко віддати свої красу, молодість чи навіть здоров'я. Тож краще заздалегідь дізнатися, що не можна віддавати, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Віник

Віник – це предмет, з яким пов'язано чимало прикмет. Зокрема, вірять, що віник – це оберіг дому, і якщо ви дасте його комусь, залишите свою оселю без захисту. Але й більше одного віника тримати в домі не можна, адже це може призвести до фінансових складнощів.

Одяг

Дуже часто люди позичають свій одяг друзям, навіть не замислюючись про те, до чого це може призвести. Речі можуть вбирати енергетику свого власника, і якщо одяг віддати, то з ним ви передасте і частину себе, тож з цим варто бути максимально обережними.

Сіль

Позичати сіль – це дуже погана ідея. Вона начебто забирає енергетику людини і передає її чужим людям. Окрім того, з сіллю також пов'язано чимало ритуалів, повір'їв та прикмет.

Якщо сусіди просять позичити сіль, ніколи не погоджуйтеся – краще віддайте її просто так. Інакше можна втратити удачу, кохання та здоров'я.



Сіль позичати не можна / Фото Pexels

Хліб

Давати хліб у борг комусь в цілому можна, але й тут є обмеження – наприклад, ніколи не можна віддавати чужим останній шматок хліба. Окрім того, ніколи не передавайте через поріг та після заходу сонця.

Прикраси

Дорогоцінне каміння та метали можуть вбирати у себе енергетику людини, що їх носить. І ви можете віддати своє щастя, а натомість потім отримати від іншої людини її біди, фінансові проблеми та негаразди.