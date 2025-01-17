Чимало прикмет пов'язані з повсякденними речами, з якими доводиться стикатися чи не кожного дня. І існують навіть вказівки щодо того, як правильно передавати речі іншим людям, аби не притягнути біду ані до них, ані до себе, повідомляє 24 Канал.

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Чому не можна передавати речі через поріг?

Попри те, що про прикмету про передавання речей через поріг чули всі, більшість людей навіть не здогадуються, звідки вона походить. Здавна поріг дому вважався священним кордоном між потойбічним та нашим світом, і ставилися до нього відповідно.

Тож коли ви передаєте комусь річ через поріг, є ризик неправильно встановити контакт з людиною, яка її отримує. І надалі між вами можуть виникати розбіжності та різні сварки. Втім, це далеко не єдина причина, чому через поріг передавати речі не варто. У давнину начебто існувала також традиція ховати під порогом прах предків – так духи покійних допомагатимуть своїм рідним, що живуть у домі.



Передавати через поріг не можна / Фото Pexels

Існує також повір'я, начебто під порогом живуть різні злі духи – і вони можуть вкрасти не тільки гармонію у стосунках, але й фінансовий успіх, щастя та навіть людську душу.

Вважається, що для того, аби уникнути таких неприємних наслідків, потрібно наступити на поріг, або ж вийти до людини.

Але якщо вже так сталося, що вам щось передали через поріг, або ж це зробили ви, речі потрібно позбутися – вважається, що предмет, отриманий таким шляхом, може приносити нещастя.

Втім, це не єдина негативна прикмета про поріг. Ось ще кілька, які потрібно запам'ятати та уникати: