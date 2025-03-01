Нізащо не кладіть ці 5 речей у пральну машину: зіпсуєте прилад

Будь-то брудний спортивний одяг, чи ваша улюблена футболка – ніщо не може спростити очищення одягу сильніше, ніж пральна машина. Ось тільки далеко не всі речі можна у неї класти.

Пральна машина – це незамінний у побуті прилад, і тому варто подбати про те, аби він працював справно, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Окрім регулярних чищень та ремонту за необхідності, потрібно також слідкувати, аби не класти у барабан кілька заборонених речей, що можуть зіпсувати вашу пральну машину.

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Тканини, що містять легкозаймисті хімікати

Якщо ви використовували якісь ганчірки для чищення моторного мастила чи розчинника для фарби, не варто кидати ці речі у пральну машину. Те саме стосується робочих комбінезонів чи іншого одягу, яких забруднений цими хімікатами. Зважайте, що високі температури під час очищення та сушіння можуть запалити ці легкозаймисті плями та навіть спричинити пожежу.

Дуже делікатні тканини

У цьому випадку ваша пральна машина у безпеці, а ось одяг – зовсім ні. Якщо у вас є взуття чи одяг з таких матеріалів, як замша, шкіра, вініл, шовк, ацетат, оксамит, вовна чи тафта, краще уникати їхнього прання у машинці.

Ці матеріали – делікатні, і очищення в барабані може безповоротно зіпсувати їх. Те саме стосується і будь-яких речей, що прикрашені блискітками чи бісером.



Делікатні тканини не можна прати у машинці / Фото Pexels

Подушки з ефектом пам'яті

Якщо ви маєте такі подушки, подумайте двічі перед тим, як кидати їх у прання. Механічне тертя і висока температура під час процесу машинного чищення можуть незворотно спотворити та послабити оригінальну форму.

Натомість краще точково очищувати такі речі за допомогою м'якого мийного засобу та води. Або ж ви можете віднести подушку у хімчистку – так ви будете переконані, що з нею все буде в порядку.

Килимки

Якщо це не килим, на якому написано, що його можна прати, краще уникати потрапляння цих речей до пральної машини. Догляд за килимами залежить від багатьох факторів, як-от їхнього розміру, матеріалу та інструкцій з догляду. І якщо бавовну та деякі синтетичні волокна ще можна поміщати у пральну машину, то з вовною, шовком, джутом та махоркою цього точно не варто робити.

Багато мийного засобу

Чимало людей полюбляють заливати пральний порошок чи рідкий засіб прямо в барабан, але так робити не можна – ви зіпсуєте і одяг, і пральну машину. А надто велика кількість засобу може призвести до того, що піна буде утворюватися надмірно, а це подовжить тривалість циклу. Так ваша пральна машина почне швидко зношуватися, і мильний наліт на стінках барабана також не сприятиме її ефективній роботі.