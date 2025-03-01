Ни за что не кладите эти 5 вещей в стиральную машину: испортите прибор

Будь-то грязная спортивная одежда, или ваша любимая футболка ничто не может упростить очистку одежды сильнее, чем стиральная машина. Вот только далеко не все вещи можно в нее класть.

Стиральная машина – это незаменимый в быту прибор, и поэтому стоит позаботиться о том, чтобы он работал исправно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Кроме регулярных чисток и ремонта при необходимости, нужно также следить, чтобы не класть в барабан несколько запрещенных вещей, что могут испортить вашу стиральную машину.

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Ткани, содержащие легковоспламеняющиеся химикаты

Если вы использовали какие-то тряпки для чистки моторного масла или растворителя для краски, не стоит бросать эти вещи в стиральную машину. То же касается рабочих комбинезонов или другой одежды, которых загрязнен этими химикатами. Учитывайте, что высокие температуры во время очистки и сушки могут воспламенить эти легковоспламеняющиеся пятна и даже вызвать пожар.

Очень деликатные ткани

В этом случае ваша стиральная машина в безопасности, а вот одежда – совсем нет. Если у вас есть обувь или одежда из таких материалов, как замша, кожа, винил, шелк, ацетат, бархат, шерсть или тафта, лучше избегать их стирки в машинке.

Эти материалы – деликатные, и очистка в барабане может безвозвратно испортить их. То же касается и любых вещей, украшенных блестками или бисером.



Деликатные ткани нельзя стирать в машинке / Фото Pexels

Подушки с эффектом памяти

Если вы имеете такие подушки, подумайте дважды перед тем, как бросать их в стирку. Механическое трение и высокая температура во время процесса машинной чистки могут необратимо исказить и ослабить оригинальную форму.

Вместо этого лучше точечно очищать такие вещи с помощью мягкого моющего средства и воды. Или же вы можете отнести подушку в химчистку – так вы будете убеждены, что с ней все будет в порядке.

Коврики

Если это не ковер, на котором написано, что его можно стирать, лучше избегать попадания этих вещей в стиральную машину. Уход за коврами зависит от многих факторов, например их размера, материала и инструкций по уходу. И если хлопок и некоторые синтетические волокна еще можно помещать в стиральную машину, то с шерстью, шелком, джутом и махрой этого точно не стоит делать.

Много моющего средства

Многие любят заливать стиральный порошок или жидкое средство прямо в барабан, но так делать нельзя – вы испортите и одежду, и стиральную машину. А слишком большое количество средства может привести к тому, что пена будет образовываться чрезмерно, а это продлит продолжительность цикла. Так ваша стиральная машина начнет быстро изнашиваться, и мыльный налет на стенках барабана также не будет способствовать ее эффективной работе.