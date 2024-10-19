Ці 5 речей час викинути з дому: вони притягують бідність та скандали

Прибирання у домі – це важлива частина тижня. Але іноді потрібно не тільки чистити речі, але й викидати їх, адже деякі з них можуть притягувати до дому небезпеку.

Наші пращури вірили, що деякі речі не можна тримати у будинку через енергетику, яку вони притягують у нього. І Поради 24 підібрали короткий список, який допоможе вам уникнути заборонених речей.

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Зламаний годинник

Якщо ваш годинник зупинився чи розбився, не варто зволікати з тим, аби віднести його в ремонт. Якщо ж відремонтувати річ неможливо, зберігати її також не варто, і краще викинути.

Зламаний годинник в домі – це дуже погана прикмета, яка віщує фінансовий застій, проблеми зі здоров'ям та скандали в будинку.



Зламані годинники тримати вдома не варто / Фото Pexels

Зношений та порваний одяг

Можливо, ви зберігаєте зіпсовані речі для того, щоб носити їх вдома, але робити цього не варто. Вони притягують бідність – так само як і взуття, яким давно не користувалися. Такі речі принесуть сварки, тож їх краще позбутися. Це не призведе до зменшення речей, а тільки відкриє шлях до здобуття нових.

Чужі речі

Кожен предмет містить у собі енергетику людини, якій він належить чи належав. І краще не зберігати вдома чужі речі, особливо, якщо ви не знаєте, які події переживала людина. Інакше ви ризикуєте залучити в життя хвороби, біди та страждання.

Деякі картини

Картини можуть стати неймовірними прикрасами, але деякі можуть привабити до вашого дому не найкращу енергетику. Зокрема, з обережністю потрібно ставитися до полотен, що зображають злих тварин чи неприємні погляди людей. Такі речі можуть діяти як магніт і притягнути до оселі те, що хочеться бачити там найменше – бідність та сварки.

Пошарпаний віник

Віник у домі вважається символом достатку. І якщо він вже "облисів", тоді настав час його позбутися. У іншому ж випадку з фінансовим благополуччям в домі можна попрощатися.

Щороку езотерики радять змінювати віник на новий, адже саме за цей час він вбирає в себе весь негатив. Накопичена енергія піде з віником.