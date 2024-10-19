Эти 5 вещей пора выбросить из дома: они притягивают бедность и скандалы

Уборка в доме – это важная часть недели. Но иногда нужно не только чистить вещи, но и выбрасывать их, ведь некоторые из них могут притягивать в дом опасность.

Наши предки верили, что некоторые вещи нельзя держать в доме из-за энергетики, которую они притягивают в него. І Советы 24 подобрали короткий список, который поможет вам избежать запрещенных вещей.

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Сломанные часы

Если ваши часы остановились или разбились, не стоит медлить с тем, чтобы отнести их в ремонт. Если же отремонтировать вещь невозможно, хранить ее также не стоит, и лучше выбросить.

Сломанные часы в доме – это очень плохая примета, которая предвещает финансовый застой, проблемы со здоровьем и скандалы в доме.



Сломанные часы держать дома не стоит / Фото Pexels

Изношенная и порванная одежда

Возможно, вы храните испорченные вещи для того, чтобы носить их дома, но делать этого не стоит. Они притягивают бедность – так же как и обувь, которой давно не пользовались. Такие вещи принесут ссоры, поэтому от них лучше избавиться. Это не приведет к уменьшению вещей, а только откроет путь к получению новых.

Чужие вещи

Каждый предмет содержит в себе энергетику человека, которому он принадлежит или принадлежал. И лучше не хранить дома чужие вещи, особенно, если вы не знаете, какие события переживал человек. Иначе вы рискуете привлечь в жизнь болезни, беды и страдания.

Некоторые картины

Картины могут стать невероятными украшениями, но некоторые могут привлечь в ваш дом не лучшую энергетику. В частности, с осторожностью нужно относиться к полотнам, изображающих злых животных или неприятные взгляды людей. Такие вещи могут действовать как магнит и привлечь в дом то, что хочется видеть там меньше всего – бедность и ссоры.

Потрепанный веник

Веник в доме считается символом достатка. И если он уже "облысел", тогда пришло время от него избавиться. В противном же случае с финансовым благополучием в доме можно попрощаться.

Каждый год эзотерики советуют менять веник на новый, ведь именно за это время он впитывает в себя весь негатив. Накопленная энергия уйдет с веником.