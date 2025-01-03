В коридорі їх тримати не можна: 3 речі, які притягують біду

Езотерики переконані, що кожна річ, яка належить людині, має частинку її енергетики. І не всі речі впливають на нас позитивно, тож час від часу їх потрібно позбуватися, або ж ставити у більш вдале місце.

Коридор – це перше приміщення, в яке ми потрапляємо, щойно повертаємося додому, і тому його енергетика дуже важлива, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Саме тому тримати в ньому можна далеко не все.

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Для того, щоб 2025 рік обернувся для вас успіхом та удачею, зустріти його потрібно з правильними намірами. А також – позбутися зайвих речей у домі. Езотерики переконують, що перед Новим роком потрібно провести генеральне прибирання, але й після його початку можна ще викинути кілька предметів, які тягнуть лихо у дім.

Старі речі

Вони можуть нести у собі чимало негативної енергетики. Особливо уважними варто бути, коли мовиться про ті предмети, які у вас особисто пов'язані із поганими спогадами чи подіями. І саме тому від них варто позбутися першочергово.



Старі речі не варто тримати в коридорі / Фото Pexels

Зношене взуття

Якщо ваше взуття вже не виглядає дуже гарно, зносилося на підошвах чи просто вже не подобається вам, сумніватися не варто – викидайте його відразу ж. У новому році старе взуття не принесе вам удачі. Натомість викинувши його, ви звільните місце для нових пар.

Розбиті предмети інтер'єру

Дуже часто коридор стає другою коміркою, і у шафах біля входу ховається чимало старих речей, які вже зламані чи потребують ремонту. Що ж, настав час зайнятися цим ремонтом – або ж розпрощатися із предметами інтер'єру. До речі, це одна погана прикмета – це статуетка, від якої відкололася частина.

Енергетика такої прикраси може зіпсувати вашу удачу, тож краще її позбутися якомога швидше.