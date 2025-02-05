Ніколи не викидайте і не віддавайте ці речі взимку: накличете біду

Зима – це чудовий час для того, аби навести лад вдома та позбутися деяких непотрібних речей. Та тут варто бути обережними: прикмети попереджають, що викидати деякі предмети в холодну пору року заборонено.

Чимало людей викидають старі речі без жодних роздумів: адже так можна звільнити простір для нових, повідомляє 24 Канал. Та кожна річ має свою неповторну енергетику, і якщо викинути кілька предметів, можна притягнути до себе біду.

Цікаво Тільки відбирають сімейне щастя: ці 5 речей не можна дарувати на весілля

Улюблений одяг

Часто речі, які ви вдягаєте з великим задоволенням, зберігають у собі спогади та хорошу енергетику. І якщо їх викинути взимку, це може перебити потік доброї енергії у вашому домі.

Якщо речі зносилися, краще відкласти їх до весни, і позбутися вже тоді.

Сувеніри з подорожей

Дуже часто сувеніри з різноманітних поїздок зберігають в собі дух нових вражень та місць. І чимало езотериків переконані, що викидати взимку такі предмети суворо заборонено – це начебто призведе до втрати зв'язку з пригодами, а також "висушить" ваше внутрішнє багатство.



Сувеніри викидати не можна / Фото Pexels

Старі кімнатні рослини

Якщо ви помітили, що квітка захворіла, викидати її на смітник не можна. Особливо важливо зберегти горщик, в якому вона росла. Його можна наповнити новими квітами чи використати у декорі. Вважається, що якщо позбутися від горщиків та рослин взимку, тоді можна накликати на себе цілу низку невдач та нещасть.

Старі шкарпетки

Зазвичай, коли ви помічаєте дірку на шкарпетці, предмет одягу потрібно або заштопати, або ж відразу відправити на смітник. Та взимку викидати шкарпетки, особливо теплі, не радять – це може призвести до втрати фінансового успіху та удачі. Краще почекати до настання тепла, і вже тоді позбутися вовняних шкарпеток.

Старі зошити та книги

Взимку викидати списані зошити не радять – це начебто може принести "застій" у життя та позбавити вас творчої енергії. І як би не хотілося швидше звільнити місце на полиці для нових книг, краще відкласти зошити у шафу та викинути вже тоді, коли почнеться весна.