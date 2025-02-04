Предки вірили, що деякі подарунки можуть притягувати нещастя до молодят та порушити стосунки між ними, тож застерігали від того, аби дарувати їх, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Антикваріат

Езотерики переконані, що кожна річ зберігає енергетику людини, яка володіла нею раніше. І, даруючи антикваріат, ви можете принести у нову сім'ю енергетику людей, які мали ці речі раніше – і ви ніколи не знаєте, чи ця енергетика була позитивною, чи негативною.

Тож вважалося, що краще утриматися від такого подарунка взагалі, аби не накликати лихо на молоду родину.

Дзеркало

Здавна дзеркала вважалися містичним предметом, що має зв'язком між світом живих та мертвих. І якщо навіть подарувати молодятам нове дзеркало, ви однаково вносите з ним свою енергетику.

Годинник

Дарувати годинник не радять не тільки на весілля, а й на будь-яке інше свято. Вважається, що подарований годинник має здатність відбирати життєвий час. А коли годинник зупиниться, тоді можуть з'явитися сварки між молодятами.



Годинник дарувати на весілля не можна / Фото Pexels

Тому здавна годинники люди купували собі самі та не приймали їх у подарунок. Окрім того, існує і ще одна прикмета – начебто подарований годинник символізує розлуку.

Дитячі речі

Дарувати дитячі речі на весілля – це не тільки ознака поганого тону. Подарунок може привернути хвороби та лихо на майбутнього малюка подружжя. Предки вірили, що купувати і дарувати дитячі речі до народження немовляти не можна.

Порожні вази

Вони символізують важке та бідне життя. Тож якщо ви вже вирішили обрати саме такий подарунок, переконайтеся, що на дно посудини ви поклали монету. Так ви вбережете пару від фінансових проблем.