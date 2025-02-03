Квітучі рослини можуть радувати око та гармонійно доповнити інтер'єр, ось тільки поява мошок може швидко загубити ваші квіти, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Все росте". Тож дуже важливо розібратися, звідки виникає проблема, та як з нею боротися.

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Звідки беруться мошки на кімнатних рослинах?

З'явитися ці істоти у ваших вазонах можуть навіть посеред зими, і причин на це може бути кілька. Перша з них – ґрунт від початку був заражений личинками мошок, тож перед посадкою рослин його необхідно ретельно дезінфікувати, або ж купувати у спеціалізованих магазинах.

Окрім того, не можна забувати й про періодичну обробку землі від можливих шкідників. На появу мошок може вплинути і висока вологість ґрунту, особливо в холодну пору року. Якщо ви використовуєте дуже багато води для поливу, може відбутися застій вологи, і це сприяє появі шкідників.

А якщо ви не прибираєте листя, що опадає з рослин, це може запустити процес гниття, що також сприятливий для розмноження різноманітних комах.



Мошки можуть з'явитися з різних причин / Фото Pexels

Як позбутися мошок на рослинах?

Дуже поширеним та популярним засобом проти квіткових мошок є дихлофос. Для того, щоб знищити личинки, що ховаються в ґрунті, потрібно поставити горщик в поліетиленовий пакет, оббризкати ґрунт на міцно зав'язати його, а тоді залишити на кілька годин.

Та завжди потрібно пам'ятати, що навіть сучасні інсектициди є шкідливими для людей, тож обробку потрібно проводити у гумових рукавичках, прибравши з приміщення дітей та домашніх тварин. І використовувати хімічні методи варто вже тоді, коли народні не дали жодного результату.

А ось кілька домашніх способів позбутися мошок в горщиках: