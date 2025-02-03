Цветущие растения могут радовать глаз и гармонично дополнить интерьер, вот только появление мошек может быстро загубить ваши цветы, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Все растет". Поэтому очень важно разобраться, откуда возникает проблема, и как с ней бороться.
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Откуда берутся мошки на комнатных растениях?
Появиться эти существа в ваших вазонах могут даже посреди зимы, и причин на это может быть несколько. Первая из них – почва изначально была заражена личинками мошек, поэтому перед посадкой растений ее необходимо тщательно дезинфицировать, или покупать в специализированных магазинах.
Кроме того, нельзя забывать и о периодической обработке земли от возможных вредителей. На появление мошек может повлиять и высокая влажность почвы, особенно в холодное время года. Если вы используете слишком много воды для полива, может произойти застой влаги, и это способствует появлению вредителей.
А если вы не убираете листья, опадающие с растений, это может запустить процесс гниения, что также благоприятен для размножения разнообразных насекомых.
Мошки могут появиться по разным причинам / Фото Pexels
Как избавиться от мошек на растениях?
Очень распространенным и популярным средством против цветочных мошек является дихлофос. Для того, чтобы уничтожить личинки, что прячутся в почве, нужно поставить горшок в полиэтиленовый пакет, обрызгать почву на крепко завязать его, а потом оставить на несколько часов.
Но всегда нужно помнить, что даже современные инсектициды вредны для людей, поэтому обработку нужно проводить в резиновых перчатках, убрав из помещения детей и домашних животных. И использовать химические методы стоит уже тогда, когда народные не дали никакого результата.
А вот несколько домашних способов избавиться от мошек в горшках:
- Чеснок. Разрежьте несколько зубчиков корнеплода и положите их в почву – запах отпугнет насекомых и прогонит их прочь.
- Перекись водорода. Она может стать отличной защитой, а также подкормкой для растений. На литр воды добавьте 2 столовые ложки перекиси и опрыскайте растения раствором.
- Раствор марганца. Обрабатывать им почву нужно несколько раз. Чтобы не сжечь корни, убедитесь, что раствор бледно-розовый.
- Корица. Она может замедлить процессы гниения и лишить паразитов их пищи. Посыпайте порошком почву в горшке.
- Хозяйственное мыло. Его нужно растворить в теплой воде, опрыскать растения и полить раствором почву.