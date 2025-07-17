Виявляється, якщо орхідеї досить довго не цвітуть, одна з причин може полягати в тому, що вони відчувають стрес через полив водою з-під крана, повідомляє 24 Канал. Тож якщо ви так робите, краще змінити полив. Натомість можна використати кілька інших засобів, що змусять кімнатну рослину негайно викинути цвіт.

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Чим полити орхідею, щоб зацвіла

Для пишного цвітіння троянд можна приготувати один елементарний розчин з інгредієнтів, що вже є під рукою вдома. Ось що вам знадобиться:

1 столова ложка цукру;

2 краплі оцту;

пів літра води.

Все це змішайте, а тоді окропіть засобом коріння рослини з пульверизатора.

Але це не єдиний засіб, яким можна скористатися. Часом цвітіння орхідей затримується через те, що квітці не вистачає поживних речовин – адже для формування бутонів вона потребує чимало калію та кальцію.

Раніше ми вже розповідали, чим потрібно полити заміокулькас, аби він випустив нове листя за лічені дні.

Отримати ці поживні речовини можна з відходу, який є у кожному домі – яєчної шкаралупи. Потрібно подрібнити її, прокип'ятити у воді та залишити настоюватися на ніч. На наступний день можна полити орхідею цим настоєм – а залишки добрива поцідіть та зберігайте в холодильнику до наступного використання.



Орхідею потрібно підживити / Фото Pexels

До слова, якщо ви варите рис чи картоплю, не виливайте зайву воду – після того, як вона вичахне, її також можна використати для підживлення орхідеї. Ось тільки переконайтеся, що ви не додавали у воду солі – інакше можете тільки нашкодити квітці. Від такої води рослина отримає потрібний їй фосфор.

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Також для кращого росту та цвітіння орхідей можна використати коров'яче молоко – адже цей білий напій добре вплине на розвиток ваших квітів та також матиме протигрибковий ефект. Молоко перед використанням потрібно розбавити водою. Але не використовуйте засіб надто часто, адже орхідея не буде від цього в захваті.