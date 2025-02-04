Предки верили, что некоторые подарки могут притягивать несчастье к молодоженам и нарушить отношения между ними, поэтому предостерегали от того, чтобы дарить их, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Антиквариат

Эзотерики убеждены, что каждая вещь сохраняет энергетику человека, который владел ею раньше. И, даря антиквариат, вы можете принести в новую семью энергетику людей, которые имели эти вещи раньше – и вы никогда не знаете, была ли эта энергетика положительной, или отрицательной.

Поэтому считалось, что лучше воздержаться от такого подарка вообще, чтобы не навлечь беду на молодую семью.

Зеркало

Издавна зеркала считались мистическим предметом, что имеет связь между миром живых и мертвых. И если даже подарить молодоженам новое зеркало, вы все равно вносите с ним свою энергетику.

Часы

Дарить часы не советуют не только на свадьбу, но и на любой другой праздник. Считается, что подаренные часы имеют способность отбирать жизненное время. А когда часы остановятся, тогда могут появиться ссоры между молодоженами.



Часы дарить на свадьбу нельзя / Фото Pexels

Поэтому издавна часы люди покупали себе сами и не принимали их в подарок. Кроме того, существует и еще одна примета – якобы подаренные часы символизируют разлуку.

Детские вещи

Дарить детские вещи на свадьбу – это не только признак дурного тона. Подарок может привлечь болезни и беду на будущего малыша супругов. Предки верили, что покупать и дарить детские вещи до рождения младенца нельзя.

Пустые вазы

Они символизируют тяжелую и бедную жизнь. Поэтому если вы уже решили выбрать именно такой подарок, убедитесь, что на дно сосуда вы положили монету. Так вы убережете пару от финансовых проблем.