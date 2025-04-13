5 речей, які нізащо не можна викидати у смітник: притягнете біду у дім

Звісно, час від часу потрібно переглядати речі у домі та викидати зайві, аби не дозволяти мотлохові накопичитися. Ось тільки є кілька речей, які в смітник класти ніколи не можна.

Навіть коли ви проводите генеральне прибирання та викидаєте усі зайві речі, до цього процесу потрібно поставитися дуже уважно, повідомляє 24 Канал. Зважайте, що є предмети, які не можна викидати з дому, адже вони є символами благополуччя та удачі в родині.

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Віник

Віник ніколи не можна викидати у смітник – цей предмет є оберегом дому, і саме він відганяє від нього усіх людей із поганими помислами. Його потрібно тримати в кутку кімнати ручкою догори – і тоді він буде приваблювати в оселю достаток та щастя.

Втім, це не значить, що віник ніколи не можна замінювати. Навпаки, робити це потрібно щороку, аби його енергетика залишалася сильною. Але старого віника потрібно позбутися правильно – і раніше ми вже розповідали, як це зробити.

Фотографії

Езотерики попеереджають, що фотографія – це практично відбиток енергетичного поля людини. І якщо світлини викинути, можна накликати нещастя на людей, що на них зображені. Якщо ж потрібно позбутися якихось фотографій, набагато кращим рішенням буде їх спалити.

Цілий посуд

Якщо ви хочете оновити посуд у своєму домі, подумайте двічі перед тим, як викидати старий. Побитий посуд тримати вдома не варто – він тільки приносить нещастя та скандали. Але якщо ви викинете у смітник цілі тарілки та чашки, разом з ними можете винести і добробут зі своєї оселі.

Якщо ж посуду стало надто багато і частини потрібно позбутися, набагато кращим рішенням буде віддати його комусь чи подарувати.



Посуд не варто викидати / Фото Pexels

Весільна сукня

Весільну сукню вважають основним символом сімейного щастя. Раніше пращури вірили, що якщо сукню викинути, тоді й злагода та любов покинуть будинок.

Волосся та нігті

На перший погляд це повір'я може видатися досить дивним. Втім, езотерики вірять, що ці предмети – це саме те, що використовують для наведення пристріту. Через це викидати їх у смітник не можна – краще палити, або ж викидати у протічну воду – річку тощо.