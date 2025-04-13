5 вещей, которые ни за что нельзя выбрасывать в мусорку: притянете беду в дом

Конечно, время от времени нужно пересматривать вещи в доме и выбрасывать лишние, чтобы не позволять хламу накопиться. Вот только есть несколько вещей, которые в мусорку класть никогда нельзя.

Даже когда вы проводите генеральную уборку и выбрасываете все лишние вещи, к этому процессу нужно отнестись очень внимательно, сообщает 24 Канал. Учитывайте, что есть предметы, которые нельзя выбрасывать из дома, ведь они являются символами благополучия и удачи в семье.

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Веник

Веник никогда нельзя выбрасывать в помойку – этот предмет является оберегом дома, и именно он отгоняет от него всех людей с плохими помыслами. Его нужно держать в углу комнаты ручкой вверх – и тогда он будет привлекать в дом достаток и счастье.

Впрочем, это не значит, что веник никогда нельзя заменять. Наоборот, делать это нужно ежегодно, чтобы его энергетика оставалась сильной. Но от старого веника нужно избавиться правильно – и ранее мы уже рассказывали, как это сделать.

Фотографии

Эзотерики предупреждают, что фотография – это практически отпечаток энергетического поля человека. И если фотографии выбросить, можно навлечь несчастье на людей, что на них изображены. Если же нужно избавиться от каких-то фотографий, гораздо лучшим решением будет их сжечь.

Целая посуда

Если вы хотите обновить посуду в своем доме, подумайте дважды перед тем, как выбрасывать старую. Битую посуду держать дома не стоит – она только приносит несчастья и скандалы. Но если вы выбросите в мусорку целые тарелки и чашки, вместе с ними можете вынести и благополучие из своего дома.

Если же посуды стало слишком много и от части нужно избавиться, гораздо лучшим решением будет отдать ее кому-то или подарить.



Посуду не стоит выбрасывать / Фото Pexels

Свадебное платье

Свадебное платье считают основным символом семейного счастья. Ранее предки верили, что если платье выбросить, тогда и согласие и любовь покинут дом.

Волосы и ногти

На первый взгляд это поверье может показаться довольно странным. Впрочем, эзотерики верят, что эти предметы – это именно то, что используют для наведения сглаза. Поэтому выбрасывать их в помойку нельзя – лучше сжигать, или выбрасывать в проточную воду – реку и тому подобное.