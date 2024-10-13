Ніколи не купуйте ці речі у секонд-хенді: вони приносять нещастя

Секонд-хенди зараз на піку популярності, адже у них можна знайти чудові речі за зовсім невелику ціну й легко оновити гардероб чи навіть інтер'єр дому. Втім, деякі предмети краще не купувати там.

Виявляється, деякі речі з секонд-хенду можуть виявитися не тільки старовинним вінтажем чи брендом, але й поганою прикметою, що принесе у дім нещастя. Тож коли наступного разу ви захочете придбати для себе якусь річ там, зважайте на заборонений перелік, що підготували Поради 24.

Цікаво Затхлий запах з шафи щезне назавжди: цей засіб допоможе

Годинники

Ця річ може зберігати пам'ять попередніх власників. І чимало знавців езотерики вважають, що така покупка зовсім не піде вам на користь, адже носити чужий годинник – це наче жити чужим життям.

Дзеркала

Пращури вірили, що дзеркала можуть вбирати в себе енергетику людини, яка в них дивиться. Окрім того, дзеркало також може бути порталом між нашим та потойбічним світом, і якщо воно розіб'ється, потрібно відразу ж відправити його до смітника.

А чужі дзеркала приносити додому взагалі категорично не можна.

Ляльки

Ляльки недарма такі популярні у фільмах жахів – прикмети стверджують, що саме вони можуть притягнути нещастя до будинку. Окрім того, ляльку найпростіше налаштувати на лихе: змову, псування чи навіть прокляття.



Ляльки не варто купувати у секонд-хенді / Фото Pexels

Дорогоцінні речі

На жаль, навіть у дуже красивих прикрасах може накопичитися негативна енергетика, що згодом принесе нещастя у дім. Не варто навіть брати тимчасово чужі прикраси, а тим паче купувати їх. Вважається, що зняти нещастя з металу чи з дерева дуже складно, тож ризикувати не варто.

Незручний одяг

Ви легко відчуєте, що річ на вас "добре сідає" – і якщо цього відчуття немає, краще не брати її у дім. Особливо небезпечна покупка, якщо вона десь тисне чи колеться – це ознака, що річ може принести нещастя. Найкраще буде промокнути річ у солоній воді після секонд-хенду, а потім одразу ж вкинути у прання, аби прибрати негатив з неї.

Які ще речі не можна купувати у секонд-хенді

Існують і інші речі, які не варто купувати у секонд-хенді, але вже з практичних, а не езотеричних причин. Зважте на цей список перед тим, як робити покупку.