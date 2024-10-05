Дуже часто доводиться стикатися із проблемою появи у шафі неприємного та задушливого запаху, який не так-то й просто прибрати та The Spruse пише, що кілька хитрощів можуть виправити ситуацію.

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Що викликає запах у шафі?

Затхлий запах зазвичай буває вологим і землистим, як у підвальних приміщеннях, і відчувати цей аромат на своєму одязі і білизні зовсім не хочеться. Дуже часто такий надлишок вологи утворює також цвіль і грибок, які також є небезпечними. Тож ось основні причини появи запаху:

Волога та цвіль. Надто багато вологи може призвести до зайвого запаху. Перевірте, чи не складаєте ви туди ще вологий одяг чи рушники.

Надто багато вологи може призвести до зайвого запаху. Перевірте, чи не складаєте ви туди ще вологий одяг чи рушники. Брудний одяг та взуття. Якщо ви не прибираєте досить часто у своїх сумках та не чистите взуття, а просто ставите все це у шафу, рано чи пізно вона наповниться небажаними запахами.

Якщо ви не прибираєте досить часто у своїх сумках та не чистите взуття, а просто ставите все це у шафу, рано чи пізно вона наповниться небажаними запахами. Погана вентиляція. Коли повітря застоюється, воно збирає частинки повітря, як-от шерсть домашніх тварин та пил, і вони можуть залишати запах.

А коли ви вже розібралися, що ж викликає аромати, пора перейти до способів розв'язання неприємної проблеми.



Запах в шафі може бути неприємним / Фото Pexels

Глибоке очищення шафи

Найкращий спосіб почистити шафу від запах – це звичайнісіньке ретельне очищення. Починайте з того, щоб повністю спорожнити шафу та пошукайте витоки чи інші рідини, які можуть бути джерелом аромату.

Стіни та полиці можна протерти розчином оцту та води, аби розсіяти усі запахи. Також ви можете використати пилосмок.

Почистьте брудний одяг

Намагайтеся ніколи не класти забруднений одяг назад у шафу – натомість для цього у вас має бути окремий кошик, який потрібно спорожняти принаймні раз на тиждень.

Використовуйте осушувач повітря

Якщо проблеми з запахом у шафі пов'язані із вологістю, вам може допомогти інвестиція у осушувач повітря. Намагайтеся підтримувати рівень вологості у шухлядах не вищим, ніж 50%. Не кладіть у шафу мокрий чи вологий одяг.

Збільште потік повітря

Якщо ви час від часу залишатимете дверцята відкритими, це допоможе уникнути появі запахів у шафі. Намагайтеся заповнювати шафу так, аби одяг міг дихати. Сезонний одяг потрібно зберігати так, аби після зміни погоди його можна було легко прибрати якомога далі.

Нейтралізуйте запахи

Після всіх інших заходів ви можете також використати мішечки з сушеними травами для того, щоб надати приміщенню кращого аромату. Наприклад, чудово працюватиме лаванда, або ж просушена кавова гуща, харчова сода чи професійні освіжувачі повітря.