Очень часто приходится сталкиваться с проблемой появления в шкафу неприятного и удушающего запаха, который не так-то и просто убрать и The Spruse пишет, что несколько хитростей могут исправить ситуацию.

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Что вызывает запах в шкафу?

Затхлый запах обычно бывает влажным и землистым, как в подвальных помещениях, и чувствовать этот аромат на своей одежде и белье совсем не хочется. Очень часто такой избыток влаги образует также плесень и грибок, которые также опасны. Поэтому вот основные причины появления запаха:

Влага и плесень. Слишком много влаги может привести к излишнему запаху. Проверьте, не складываете ли вы туда еще влажную одежду или полотенца.

Слишком много влаги может привести к излишнему запаху. Проверьте, не складываете ли вы туда еще влажную одежду или полотенца. Грязная одежда и обувь. Если вы не убираете достаточно часто в своих сумках и не чистите обувь, а просто ставите все это в шкаф, рано или поздно она наполнится нежелательными запахами.

Если вы не убираете достаточно часто в своих сумках и не чистите обувь, а просто ставите все это в шкаф, рано или поздно она наполнится нежелательными запахами. Плохая вентиляция. Когда воздух застаивается, он собирает частицы воздуха, например шерсть домашних животных и пыль, и они могут оставлять запах.

А когда вы уже разобрались, что же вызывает ароматы, пора перейти к способам решения неприятной проблемы.



Запах в шкафу может быть неприятным / Фото Pexels

Глубокая очистка шкафа

Лучший способ почистить шкаф от запаха – это обычная тщательная очистка. Начинайте с того, чтобы полностью опорожнить шкаф и поищите утечки или другие жидкости, которые могут быть источником аромата.

Стены и полки можно протереть раствором уксуса и воды, чтобы рассеять все запахи. Также вы можете использовать пылесос.

Почистите грязную одежду

Старайтесь никогда не класть загрязненную одежду обратно в шкаф – вместо этого у вас должна быть отдельная корзина, которую нужно опорожнять по крайней мере раз в неделю.

Используйте осушитель воздуха

Если проблемы с запахом в шкафу связаны с влажностью, вам может помочь инвестиция в осушитель воздуха. Старайтесь поддерживать уровень влажности в ящиках не выше, чем 50%. Не кладите в шкаф мокрую или влажную одежду.

Увеличьте поток воздуха

Если вы время от времени будете оставлять дверцу открытой, это поможет избежать появления запахов в шкафу. Старайтесь заполнять шкаф так, чтобы одежда могла дышать. Сезонную одежду нужно хранить так, чтобы после смены погоды ее можно было легко убрать как можно дальше.

Нейтрализуйте запахи

После всех других мероприятий вы можете также использовать мешочки с сушеными травами для того, чтобы придать помещению лучший аромат. Например, прекрасно будет работать лаванда, или просушенная кофейная гуща, пищевая сода или профессиональные освежители воздуха.