Ці особисті речі ніколи не можна давати в руки: віддасте свою удачу та щастя

Існує кілька речей, які ніколи не можна передавати в чужі руки – навіть тимчасово. Річ у тому, що ці предмети мають енергетичний зв'язок зі своїм власником, який не можна розривати.

Езотерики вірять, що кожен предмет, який вам належить, має особливу енергетику, і що довше ви ним користуєтеся, то міцнішим стає зв'язок, повідомляє 24 Канал. Тож якщо ви передасте таку річ комусь сторонньому, можете випадково накликати на себе негаразди.

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Гроші та гаманець

Гаманець – це дуже важлива в енергетичному сенсі річ, яку ніколи не можна передавати нікому іншому – навіть родичам та друзям. Езотерики вірять, що це може відвести від вас багатство та призвести до серйозних фінансових проблем та навіть злидні.

Річ у тому, що під час передачі гаманця чи грошей іншій людині, відбувається такий собі "енергетичний обмін", і це й викликає різні неприємні наслідки. Фінансова удача може буквально відвернутися від вас, і через це буде набагато складніше заробити гроші.

Прикраси

Особливу увагу серед своїх речей потрібно звернути на прикраси. Дорогоцінні камені, а тим паче ті, що мають для вас значення, є частиною вашої енергетики. Езотерики вірять, що прикраси накопичують думки та емоції людини, що їх носить, і подарувати чи віддати комусь таку річ – означає віддати частинку себе. А це, як стверджують прикмети, може призвести до втрати стабільності та внутрішньої сили.



Прикраси не можна віддавати / Фото Pexels

Косметика

Проблема тут полягає не тільки у гігієнічності – прикмети стверджують, що речі, які напряму контактують з тілом, всотують у себе енергетику власника, його спогади, особистість та життєвий досвід. І якщо поділитися такими речами, можна ненароком накликати на себе негаразди.

Посуд

Можливо, вам вже доводилося чути про те, що позичати комусь посуд – це погана прикмета. Вважається, що разом з посудом можна віддати добробут зі свого дому – особливо, якщо вам повернуть його порожнім.

Тож краще ніколи не давати у користування чашки та тарілки іншим людям.