Здавалося б, повторне використання алюмінієвої фольги – це економно та екологічно, але перед тим, як класти на фольгу нові продукти, спершу потрібно переконатися, що це безпечно, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Чи можна повторно використовувати алюмінієву фольгу?

Більшість експертів сходяться на тому, що повторне використання фольги для приготування їжі цілком безпечне, якщо вона залишилася у задовільному стані після першого використання. Якщо фольга чиста, і на ній не залишилося залишків їжі, її цілком можна використовувати знову і знову.

Робити це можна навіть у випадку, якщо ви помітили, що деякі її частини змінили колір чи стали темнішими. Ці зміни нешкідливі та не матимуть негативного впливу на їжу, яку ви готуєте.

Фольга
Алюмінієву фольгу можна використовувати знову / Фото Pexels

Те саме стосується й одноразових алюмінієвих контейнерів для запікання – щоб зберегти їх та мінімізувати потрапляння алюмінію в їжу, ви можете помістити шар пергаментного паперу між вашою стравою та алюмінієм.

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Як почистити алюмінієву фольгу?

Хочете повторно використати алюмінієву фольгу, що вже трохи забруднилася? На щастя, відмити її досить просто – для цього потрібно тільки скористатися милом. Вимийте її, як звичайний посуд, з використанням мийного засобу та води. Так само губкою можна почистити й алюмінієві контейнери. Втім, якщо забруднення на фользі невеликі, її навіть не потрібно мити – можна просто використовувати повторно!

Та, на жаль, користуватися одним шматком фольги вічно все ж не вийде – якщо вона порвалася чи сильно забруднилася, її все ж варто позбутися. Також алюмінієве деко потрібно замінювати, якщо воно вже не тримає форму чи починає підрум'янюватися в духовці.