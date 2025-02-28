Якщо ви висадили хвойне дерево біля дому, цілком можливо, що з роками воно розростеться надто сильно, і вам доведеться ухвалити рішення зрубати його, повідомляє 24 Канал. Ось тільки це може обернутися численними неприємностями.

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Чому не можна садити ялинку біля дому?

Чимало людей вірять у те, що ялинка, посаджена біля дому, може стати справжнім джерелом негараздів. І в багатьох культурах ялинка також має символічне значення такого собі посередника між живими та мертвими – вона асоціюється з сакральними аспектами смерті, відтворенням циклу життя, таємницею звільнення та очищення.

Дуже часто хвойні дерева використовують у похоронних обрядах, а це тільки підсилює віру та забобони щодо того, що ялинка біля дому приносить нещастя.



Ялинку не варто садити біля дому / Фото Pexels

Начебто ялина може стати причиною багатьох негараздів в оселі – вважається, що вона начебто відбирає енергію у мешканців будинку, а також може шкодити урожаю та приносити загрозу господарству в цілому. А ще деякі езотерики вірять, начебто ялина може робити жінок бездітними та "забирати" чоловіків з родини.

Особлива енергетика ялини начебто також забирає енергію з навколишнього середовища, і через це не радять висаджувати її надто близько до житла.

Втім, є й більш практичні причини, через які не радять висаджувати ялину біля дому:

вона має густе коріння, що сильно розростається, і через це може підривати фундамент чи заасфальтовані доріжки;

густа крона створює тінь, що перешкоджатиме росту інших рослин через недостатнє освітлення;

ялина містить багато смол та летких вуглеводнів, що робить її легкозаймистою.

Чому не можна рубати ялину біля дому?

Через вищеназвані причини у багатьох людей може виникнути спокуса зрубати ялину, що росте біля дому, та езотерики попереджають, що й це може обернутися негараздами.

Деякі люди вірять, що той, хто зрубає ялинку біля свого дому, незабаром захворіє. Також це може обернутися невдачами у важливих справах. Рубати ялинку ніколи не можна вночі – начебто в цей час доби у хвойному дереві ховаються духи людей, що раніше жили в домі.

Якщо ж ялинку необхідно зрубати, адже вона шкодить дому чи його мешканцям, потрібно обов'язково попросити у дерева пробачення перед тим, як прибирати його.