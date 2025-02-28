Если вы высадили хвойное дерево возле дома, вполне возможно, что с годами оно разрастется слишком сильно, и вам придется принять решение срубить его, сообщает 24 Канал. Вот только это может обернуться многочисленными неприятностями.

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Почему нельзя сажать елку у дома?

Многие верят в то, что елка, посажена возле дома, может стать подлинным источником проблем. И во многих культурах елка также имеет символическое значение своего посредника между живыми и мертвыми.– она ассоциируется с сакральными аспектами смерти, воспроизведением цикла жизни, тайной освобождения и очищения.

Очень часто хвойные деревья используются в погребальных обрядах., а это только усиливает веру и предрассудки относительно того, что елка у дома приносит несчастье.



Елку не стоит сажать возле дома / Фото Pexels

Вроде бы ель может стать причиной многих неурядиц в доме– считается, что она вроде бы отбирает энергию у жильцов дома, а также может вредить урожаю и приносить угрозу хозяйству в целом. А еще некоторые эзотерики верят, вроде бы ель может делать женщин бездетными и "убирать" мужчин из семьи.

Особая энергетика ели вроде бы также уносит энергию из окружающей среды, и поэтому не советуют высаживать ее слишком близко к жилью.

Впрочем, есть и более практичные причины, через которые не советуют высаживать ель у дома:

она имеет густые корни, сильно разрастающийся, и поэтому может взрывать фундамент или заасфальтированные дорожки;

густая крона создает тень, что будет препятствовать росту других растений из-за недостаточного освещения;

ель содержит много смол и летучих углеводородов, что делает ее легковоспламеняющейся.

Почему нельзя рубить ель у дома?

Из-за вышеназванных причин у многих людей может возникнуть соблазн срубить ель, что растет у дома, и эзотерики предупреждают, что и это может обернуться неурядицами.

Некоторые люди верят, что тот, кто срубит елку возле своего дома, вскоре заболеет. Также это может обернуться неудачами по важным делам. Рубить елку никогда нельзя ночью– будто в это время суток в хвойном дереве прячутся духи людей, что раньше жили в доме.

Если же елку необходимо срубить, ведь она вредит дому или его жителям, нужно обязательно попросить у дерева прощения перед тем, как убирать его |