Місце навколо плити – це практично центр життя на всій кухні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Зважайте на те, що температура плити може бути дуже високою, і це призведе до багатьох проблем для речей поряд.

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Кулінарна олія

Будь-який кухар, який знається на своїй справі, скаже вам, що олію для готування, особливо соняшникову та оливкову, ніколи не можна ставити біля плити, адже вони дуже чутливі до високих температур.

Через таке розміщення ваша олія може погіршитися у якості та швидше прогіркнути.

Спеції

Може здатися дуже зручним розміщувати різноманітні приправи прямо біля місця, де ви все готуєте, проте насправді це принесе вам більше шкоди, аніж користі. Так ви можете швидко виявити, що ваші спеції швидше втратять свій смак, адже через тепло висихають ефірні олії, що надають спеціям і аромат, і смак.

Паперові рушники

Звісно, потрібно завжди мати під рукою рушник, аби видалити забруднення чи просто протерти руки, але через те, що вони дуже легкозаймисті, тримати їх прямо біля джерела вогню – далеко не найкраща ідея.



Паперові рушники не можна класти біля плити / Фото Pexels

Електроніка

Звісно, не варто ставити мікрохвильовку, мультиварку чи тостер прямо біля плити. Висока температура може призвести до псування цих приладів і навіть може розплавити їх, якщо плита нагріється дуже сильно.

Консерви

Консерви – це один з найбільш стійких продуктів, які можна зберігати у своїй коморі. Але якщо ви будете зберігати продукти біля плити або над нею, це може призвести до того, що вони зіпсуються ще до того, як ви встигнете їх відкрити.