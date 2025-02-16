Деякі речі у ванній, хоч і можуть здаватися зручними, насправді приносять тільки проблеми – і вашій енергетиці, і фінансовому становищу, повідомляє 24 Канал. Тож краще їх позбутися одразу ж, аби не руйнувати енергетичний баланс.

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Дзеркало навпроти дверей

Попри те, що в багатьох плануваннях ванної кімнати таке розташування дзеркала може здаватися єдино можливим, краще все ж цього уникати. Річ у тому, що так дзеркало може притягнути негативні емоції. Уважно слідкуйте за тим, аби в дзеркалі не відбивалися двері у коридор.



Дзеркало не має бути навпроти дверей / Фото Pexels

Тріснута кераміка

Якщо ви помітили, що плитка у ванній починає тріскатися, кришитися чи псуватися в інший спосіб, її вже час замінити. І не тільки з естетичних міркувань – езотерики вірять, що тріснуті плитки можуть притягнути у сім'ю проблеми. Навіть якщо ви помітили невеликий відкол, краще позбутися його одразу ж.

Унітаз без кришки

Унітази без кришки начебто можуть відвернути щастя від дому та привернути чимало негативу. Тож краще купити кришку та тримати її закритою. Серед езотериків існує навіть думка, що якщо кришка унітаза буде відкрита, це може спровокувати втрату позитивної енергетики.

Пусті баночки

Якщо ви вже використали до кінця мийний засіб, не варто тримати баночку з нього й далі на полиці – вони можуть символізувати бідність та притягнути до вашої оселі злидні. Слідкуйте за тим, аби засоби на поличках ніколи не закінчувалися.

Залишки мила

Якщо у вас часто в мильниці залишаються обмилки, якими ніхто вже не користується, краще позбутися їх одразу ж. Річ у тому, що залишки мила також можуть притягнути у вашу оселю енергетику нестачі та бідності.