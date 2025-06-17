Ці 5 несподіваних речей з дому потрібно замінювати принаймні раз на рік

Звісно, ніщо не вічне – і особливо це правило стосується кількох речей, про які ви, певно, й не думаєте. І нехтування заміною може зрештою коштувати вам набагато дорожче, ніж своєчасна покупка нових предметів.

У вашому домі є кілька куточків, на які ви, можливо, не звертаєте стільки уваги, скільки б мали, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. І саме там ховаються предмети, які потрібно замінювати частіше.

Цікаво Жодного павука не буде в оселі: допоможе овоч, якого вони бояться

Пластикові харчові контейнери

Якщо ваші залишки їжі вже не такі свіжі після зберігання у пластиковому контейнері, це може означати, що його настав час замінити. Навіть якщо пластик ззовні виглядає нормально, з часом на ньому можуть з'являтися подряпини, або ж він поволі деформується – особливо часто це трапляється, якщо контейнери часто миють у посудомийній машині.

Якщо контейнери справді старі, або ж ви не знаєте, звідки вони у вас взялися, використовувати їх може бути небезпечно. І щорічна заміна – це простий спосіб зробити вашу кухню більш гігієнічною та безпечнішою.

Подушки

Чи пам'ятаєте ви, коли востаннє замінювали подушки у домі? Якщо ні – тоді саме час побалувати себе та подарувати собі кращий сон. Деякі фахівці радять замінювати подушки щороку, або принаймні відносити їх у хімчистку. Адже на цих предметах може накопичуватися не тільки пил, але й жир, піт та пилові кліщі.

До речі, раніше ми вже розповідали, як можна випрати подушки вдома, аби вони стали як новенькі.



Подушки потрібно замінювати час від часу / Фото Pexels

Губки та щітки для миття посуду

Те, що ви ретельно промиваєте щітки та губка для посуду чи перете їх у посудомийній машинці, ще зовсім не означає, що на них немає мікробів. Ці предмети потрібно замінювати навіть частіше, ніж раз на рік – кожні кілька тижнів!

Спідня білизна та шкарпетки

Якщо ваша білизна вже не сидить так, як раніше, а шкарпетки виглядають пошарпаними, на них з'являються потертості та дірки – ці речі потрібно викинути та замінити новими. Адже спідня білизна та шкарпетки – це такі собі "робочі конячки" вашого гардероба, і ви носите їх найчастіше. А це значить, що вони також потребують і частішої заміни.

Білі футболки та сорочки

Можливо, ви дуже любите свою білу футболку, але якщо ви живете у цьому одязі, його потрібно щорічно замінювати. Білі футболки й майки – це практично основні речі у гардеробі багатьох людей, і тому вони досить швидко тьмяніють, деформуються та жовтішають. І навіть якщо ви часто та ретельно їх перете, він багаторазового носіння вони втрачають свіжий вигляд.