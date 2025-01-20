Ці речі притягують в дім безгрошів'я: час позбутися від них

Езотерики переконують, що кожна річ, розміщена в оселі, має свою енергетику. На жаль, деякі предмети можуть тільки шкодити нашому добробуту.

Чимало речей у домі можуть заряджати на негативний настрій, нагадувати про негативні події тощо. І фахівці з езотерики переконані, що дуже важливо таких речей позбуватися – адже вони притягують у дім бідність на невдачі, повідомляє 24 Канал.

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Сміття

До сміття належить і старий одяг, який ви вже не носите, і підшивка застарілих газет, і зламане приладдя, яке вже давно мало опинитися на смітнику. Всі ці речі можуть витягувати позитивну енергетику з житла та призводити до безгрошів'я.

Окрім того, безлад в домі може погано впливати на самопочуття та перешкоджати появі нових планів та ідей.

Мертві речі

Ось чого точно варто позбутися – так це рогів на стінах, опудал тварин, шкур і сухих квітів. Вважається, що такі речі є носіями негативної інформації. Така мертва енергетика може конфліктувати із живими речами у житлі та створювати темну ауру, що стає причиною відсутності грошей і проблем зі здоров'ям.

Старий гаманець

Гаманець – це головний аксесуар, що може притягувати гроші, і тому за його станом потрібно стежити особливо уважно. Вважається, що у старому, пошарпаному гаманці гроші водитися не будуть, тож якщо ви помітили, що він вже не виглядає презентабельно, його варто якнайшвидше замінити.



Гаманець потрібно підтримувати у гарному стані / Фото Pexels

Пусті посудини

Зберігання пустих банок на полицях комори – це зручно, адже вони можуть знадобитися будь-якої миті. Ось тільки вони можуть негативно вплинути на фінансовий добробут у домі. Намагайтеся не залишати будь-які посудини – чи то пляшки, чи банки, зовсім порожніми – натомість кладіть в них трохи крупи чи монет: це начебто допоможе притягнути багатство в дім.

Старі банківські картки

Коли ви більше не користуєтеся банківською карткою, зберігати її вдома й надалі не варто – це може вплинути на енергетику дому не найкращим чином і призвести до зменшення фінансового успіху.