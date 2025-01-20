Эти вещи притягивают в дом безденежье: пора избавиться от них

Эзотерики утверждают, что каждая вещь, размещенная в доме, имеет свою энергетику. К сожалению, некоторые предметы могут только вредить нашему благополучию.

Многие вещи в доме могут заряжать на негативный настрой, напоминать о негативных событиях и тому подобное. И специалисты по эзотерике убеждены, что очень важно от таких вещей избавляться – ведь они притягивают в дом бедность на неудачи, сообщает 24 Канал.

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Мусор

К мусору относится и старая одежда, которую вы уже не носите, и подшивка устаревших газет, и сломанные принадлежности, которые уже давно должны были оказаться на помойке. Все эти вещи могут вытягивать положительную энергетику из жилья и приводить к безденежью.

Кроме того, беспорядок в доме может плохо влиять на самочувствие и препятствовать появлению новых планов и идей.

Мертвые вещи

Вот от чего точно стоит избавиться – так это рогов на стенах, чучел животных, шкур и сухих цветов. Считается, что такие вещи являются носителями негативной информации. Такая мертвая энергетика может конфликтовать с живыми вещами в жилье и создавать темную ауру, что становится причиной отсутствия денег и проблем со здоровьем.

Старый кошелек

Кошелек – это главный аксессуар, что может притягивать деньги, и поэтому за его состоянием нужно следить особенно внимательно. Считается, что в старом, потрепанном кошельке деньги водиться не будут, поэтому если вы заметили, что он уже не выглядит презентабельно, его стоит как можно быстрее заменить.



Кошелек нужно поддерживать в хорошем состоянии / Фото Pexels

Пустые сосуды

Хранение пустых банок на полках кладовой – это удобно, ведь они могут понадобиться в любой момент. Вот только они могут негативно повлиять на финансовое благополучие в доме. Старайтесь не оставлять любые сосуды – будь-то бутылки или банки, совсем пустыми – вместо этого кладите в них немного крупы или монет: это вроде поможет притянуть богатство в дом.

Старые банковские карты

Когда вы больше не пользуетесь банковской карточкой, хранить ее дома и в дальнейшем не стоит – это может повлиять на энергетику дома не лучшим образом и привести к уменьшению финансового успеха.