Эзотерики говорят, что комнатные растения действительно могут привлечь в жизнь успех и достаток, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Они уже давно получили популярность среди людей, которые действительно убеждены в том, что эти растения привлекают в жизнь успех и гармонию.

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Денежное дерево

Это растение имеет очень мощную энергию денег. Рекомендуется держать вазон дома, чтобы привлечь положительную энергию достатка и процветания. Чтобы денежное дерево хорошо росло, его нужно поворачивать к свету.

Пилея

Эзотерики считают, что это растение тоже является достаточно денежным. Ее листья цветки напоминают монеты. Вазон полезно не только покупать для самого себя, но и кому-то на подарок. Это будет означать, что вы будете желать родным и друзьям счастья и благополучия. Чтобы пилея хорошо росла, ей нужен непрямой свет и влажная почва.



Пилея привлечет в жизнь деньги / Фото Pexels

Лилия мира

Это растение считается символом процветания. Чтобы она хорошо росла, ее нужно поставить в то место, где на нее будет попадать непрямой солнечный свет. Почва должна быть влажной, но заливать слишком много воды не надо. На листьях время от времени нужно очищать пыльцу.

Комнатный бамбук

Эзотерики говорят, что это растение является счастливым для владельцев, потому что действительно приносит в жизнь счастье, благополучие и гармонию. Количество стеблей бамбука имеет символическое значение. Три стебля – на счастье, пять стеблей – на крепкое здоровье, а восемь – на богатство.