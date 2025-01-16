Инвазивные растения распространяются через семена, корни или плоды, которые переносят птицы, пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living. Впрочем, эти растения продаются даже в садовых центрах, поэтому их надо избегать и не сажать ни в коем случае возле дома.

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Мимоза

Это маленькое или среднее дерево быстро растет, имеет перьевые листья и рыхлые розовые соцветия. Хорошо это растение растет на солнечных участках, полях, опушках и берегах ручьев, однако возле дома ее сажать не стоит.

Клематис

Это виноградное растение вредно тем, что заглушает другую растительность. Цветет она хорошо в тени или на солнце и очень быстро заполняет собой пространство, поэтому будьте осторожны, чтобы разветвлением листьев она не создала тень для светолюбивых цветов.

Плющ

Растение очень хорошо приживается на любой почве. Некоторые могут сажать плющ для озеленения территории, но не советуем этого делать, поскольку он очень быстро разрастается. Если за ним не ухаживать и вовремя не обрезать, то он может "захватить" дом и трудно искореняется, поскольку размножается благодаря семенам.



Плющ может разрастись по всему дому / Фото Pexels

Груша Брэдфорд

Растение это имеет еще и другое название – груша каллерия. Она проблемная из-за цветов, которые имеют очень неприятный запах, слабую древесину и способность к перекрестному опылению с другими растениями, которые впоследствии вытесняет.

Барвинок обыкновенный

Это популярное вечнозеленое растение имеет красивые лавандово-голубые цветы, которые хорошо смотрятся в саду, но в определенных местах оно может стать инвазивным.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Камыш

Некоторые на своих участках высаживают эту многолетнюю траву как декоративную или для борьбы с эрозией, однако во многих местах она может также стать инвазивной, потому что быстро разрастается через семена.