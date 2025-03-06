Позбудьтеся їх прямо зараз: 5 речей у ванній притягують до вас бідність

Ванна – це місце, де може досить легко та швидко накопичитися досить достатньо непотрібних та навіть відвертих речей. Тож час від часу не завадить проводити там ревізію, аби позбутися усього зайвого.

Ванна – це несподівано важлива кімната у вашому домі, навіть якщо на ремонт у ній ви звертаєте увагу в останню чергу, повідомляє 24 Канал. Деякі елементи декору чи речі у ній, як стверджують езотерики, можуть відвернути від вас фінансову удачу та успіх.

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Пусті баночки

Якщо ви все відкладаєте викидання порожнього тюбика з-під зубної пасти чи пустої баночки шампуню – зараз саме час це зробити. З практичного погляду вони забирають місце на ваших полицях, не залишаючи простору для нових, справді важливих засобів.

Але прикмети стверджують, що в них криється й більша небезпека – пусті баночки начебто притягують до вас енергію пустоти, фінансової невдачі.

Гроші

Так, ванна – це зовсім невдале місце для зберігання ваших фінансів, навіть якщо вам здається, що воно цілком надійне. Езотерики думають, що у ванній кімнаті гроші начебто "вимиваються", і їх ставатиме тільки менше.

Ця кімната "перекриває" фінансовий потік, не дозволяючи вам розбагатіти. Ще гірше зберігати гроші у бачку для унітаза – так ви наче зливаєте гроші в туалет, а не накопичуєте і примножуєте їх.



Гроші не можна зберігати у ванній / Фото Pexels

Розбиті дзеркала

Існує прикмета про те, що розбите дзеркало приносить сім років невдач. Окрім того, потрібно пам'ятати і про те, що дзеркала можуть накопичувати у собі негативну енергетику кожної людини, що дивиться в нього. А ось після того, як по дзеркалу йде тріщина, ця енергетика вивільняється.

Тож навіть якщо вам здається, що тріщина невелика, краще замінити аксесуар.

Обмилки

Залишки мила у ванній – до бідності. До того ж навряд чи ви будете справді ними користуватися, особливо якщо поряд покладете новий шматок мила. А ось залишки призведуть до того, що гроші у домі водитися не будуть і наче "вислизатимуть" з рук.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Рослини

Рослинам у ванній кімнаті може бути непросто: світла зазвичай у цих кімнатах надто мало, і вазони не можуть повноцінно рости та розвиватися. Втім, є й кілька переваг у такого розміщення – рослини можуть позбавляти вас зайвої вологості та ефективно впоратися з проблемою конденсату та грибка.

Ось тільки езотерики стверджують, що у ванній кімнаті рослини можуть начебто забрати щастя та гроші з дому.