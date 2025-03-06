Избавьтесь от них прямо сейчас: 5 вещей в ванной притягивают к вам бедность

Ванная – это место, где может достаточно легко и быстро накопиться достаточно достаточно ненужных и даже откровенных вещей. Поэтому время от времени не помешает проводить там ревизию, чтобы избавиться от всего лишнего.

Ванная – это неожиданно важная комната в вашем доме, даже если на ремонт в ней вы обращаете внимание в последнюю очередь, сообщает 24 Канал. Некоторые элементы декора или вещи в ней, как утверждают эзотерики, могут отвлечь от вас финансовую удачу и успех.

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Пустые баночки

Если вы все откладываете выбрасывание пустого тюбика из-под зубной пасты или пустой баночки шампуня – сейчас самое время это сделать. С практической точки зрения они забирают место на ваших полках, не оставляя пространства для новых, действительно важных средств.

Но приметы утверждают, что в них кроется и большая опасность – пустые баночки как будто притягивают к вам энергию пустоты, финансовой неудачи.

Деньги

Да, ванная – это совсем неудачное место для хранения ваших финансов, даже если вам кажется, что оно вполне надежное. Эзотерики думают, что в ванной комнате деньги как будто "вымываются", и их будет становиться только меньше.

Эта комната "перекрывает" финансовый поток, не позволяя вам разбогатеть. Еще хуже хранить деньги в бачке для унитаза – так вы как будто сливаете деньги в туалет, а не накапливаете и приумножаете их.



Деньги нельзя хранить в ванной / Фото Pexels

Разбитые зеркала

Существует примета о том, что разбитое зеркало приносит семь лет неудач. Кроме того, нужно помнить и о том, что зеркала могут накапливать в себе негативную энергетику каждого человека, смотрящего в него. А вот после того, как по зеркалу идет трещина, эта энергетика высвобождается.

Поэтому даже если вам кажется, что трещина небольшая, лучше заменить аксессуар.

Обмылки

Остатки мыла в ванной – к бедности. К тому же вряд ли вы будете действительно ими пользоваться, особенно если рядом положите новый кусок мыла. А вот остатки приведут к тому, что деньги в доме водиться не будут и как будто будут "выскальзывать" из рук.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Растения

Растениям в ванной комнате может быть непросто: света обычно в этих комнатах слишком мало, и вазоны не могут полноценно расти и развиваться. Впрочем, есть и несколько преимуществ у такого размещения – растения могут избавлять вас от лишней влажности и эффективно справиться с проблемой конденсата и грибка.

Вот только эзотерики утверждают, что в ванной комнате растения могут вроде бы забрать счастье и деньги из дома.