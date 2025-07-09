Ці 3 речі на кухні проганяють добробут і гроші: ви й не здогадувалися

Пращури вірили, що деякі кухонні предмети можуть непомітно впливати на життя людини. І наявність кількох з них у вашій квартирі може призвести до проблем з грошима чи навіть у особистому житті.

Кожна річ, яку ви тримаєте вдома, має свою енергетику та вплив на вас. Деякі приносять щастя та удачу, а інші ж як магніти притягують нещастя, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Порожня сільничка

Сіль здавна вважалася символом багатства. Окрім того, саме цей продукт, як вірили предки, може найефективніше захищати оселю і від нечистих сил, і від недоброзичливців.

До речі, раніше ми вже розповідали, як можна сіллю уберегти оселю від зла.

Якщо ж на кухні сільничка спорожніла, то захист оселі одразу ж слабшає, в ньому утворюються "діри", через які може прийти нещастя чи невдача. Щойно сіль закінчилася, сільничку потрібно поповити. А в ідеалі, аби не переривати грошовий потік, потрібно досипати солі ще до того, як сільничка спустіє.

Тупі чи встромлені у дерево ножі

Ніж – це предмет, з яким варто бути дуже обачними, адже він є досить непостійним енергетично. З одного боку він символізує рішучість, здатність "розрубувати" проблеми, гостроту розуму. З іншого ж, ніж може стати причиною сварок, конфліктів та навіть бідності.

Якщо, на приклад, на ніч залишати ніж встромленим у стіл чи дерев'яну дошку – це притягне чвари у оселю. Окрім того, дуже важливо завжди зберігати ножі добре загостреними та лезом до стіни – тільки так можна уникнути негативу, який він віщує.



Ніж може притягнути сварки в дім / Фото Pexels

Тріснутий та сколотий посуд

Будь-яка тріщинка чи щербинка – це така собі "діра", через яку витікає матеріальний добробут родини чи людини, що живе у домі. В давнину посуд одразу ж викидали після того, як він тріскався – бо вірили, що він притягне не тільки бідність, але й негаразди та сварки.