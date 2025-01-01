Як би це неприємно не було, але деякі речі, що ми тримаємо вдома, можуть нести не тільки практичне та декоративне значення, але навіть впливати на енергетику в домі, повідомляє 24 Канал.

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Чужі речі

Це – перше, від чого вам варто відмовитися. Якщо ви зберігаєте у своїй оселі чимало чужих речей, краще віддати їх власникам чи викинути. Езотерики попереджають, що кожна річ має енергетику людини, якій вона належить, і не завжди вона буде сприятливою для вас.

Старі гаманці

Якщо ви не використовуєте гаманець за призначенням, потрібно одразу ж його позбутися. Особливо не радять використовувати його не за призначенням та зберігати у ньому якісь дрібнички – це начебто може тільки погіршити ваше матеріальне становище.



Старі гаманці зберігати вдома не варто / Фото Pexels

Зламані годинники

Певно, усі знають, що зламаний годинник – це погана прикмета. Вони є символом застою у житті, і в тому числі у ваших фінансах. Тож годинники в домі потрібно або відремонтувати, або ж позбутися їх.

Мертві квіти

Краще не перевантажувати інтер'єр в домі сухоцвітами – вважається, що вони сприяють застою енергетики в домі та можуть прикликати хвороби. Набагато краще буде тримати живі квіти у вазонах.

Зображення риб

Деякі езотерики переконані, що зображення риб притягують злодіїв та роблять простішим пристріт будинку. А ось мушлі вдома можуть вплинути на здоров'я не найкращим чином та погіршити фінансове становище.