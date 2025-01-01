Ці речі в домі погіршують фінансове становище: час їх позбутися

Езотерики переконані, що кожна річ у вашому домі має свою енергетику – позитивну чи негативну. І для того, щоб досягти успіху, деяких речей потрібно позбуватися.

Як би це неприємно не було, але деякі речі, що ми тримаємо вдома, можуть нести не тільки практичне та декоративне значення, але навіть впливати на енергетику в домі, повідомляє 24 Канал.

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Чужі речі

Це – перше, від чого вам варто відмовитися. Якщо ви зберігаєте у своїй оселі чимало чужих речей, краще віддати їх власникам чи викинути. Езотерики попереджають, що кожна річ має енергетику людини, якій вона належить, і не завжди вона буде сприятливою для вас.

Старі гаманці

Якщо ви не використовуєте гаманець за призначенням, потрібно одразу ж його позбутися. Особливо не радять використовувати його не за призначенням та зберігати у ньому якісь дрібнички – це начебто може тільки погіршити ваше матеріальне становище.



Старі гаманці зберігати вдома не варто / Фото Pexels

Зламані годинники

Певно, усі знають, що зламаний годинник – це погана прикмета. Вони є символом застою у житті, і в тому числі у ваших фінансах. Тож годинники в домі потрібно або відремонтувати, або ж позбутися їх.

Мертві квіти

Краще не перевантажувати інтер'єр в домі сухоцвітами – вважається, що вони сприяють застою енергетики в домі та можуть прикликати хвороби. Набагато краще буде тримати живі квіти у вазонах.

Зображення риб

Деякі езотерики переконані, що зображення риб притягують злодіїв та роблять простішим пристріт будинку. А ось мушлі вдома можуть вплинути на здоров'я не найкращим чином та погіршити фінансове становище.