Эти вещи в доме ухудшают финансовое положение: время от них избавиться

Эзотерики убеждены, что каждая вещь в вашем доме имеет свою энергетику – положительную или отрицательную. И для того, чтобы достичь успеха, от некоторых вещей нужно избавляться.

Как бы это неприятно не было, но некоторые вещи, что мы держим дома, могут нести не только практическое и декоративное значение, но даже влиять на энергетику в доме, сообщает 24 Канал.

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Чужие вещи

Это – первое, от чего вам стоит отказаться. Если вы храните в своем доме немало чужих вещей, лучше отдать их владельцам или выбросить. Эзотерики предупреждают, что каждая вещь имеет энергетику человека, которому она принадлежит, и не всегда она будет благоприятной для вас.

Старые кошельки

Если вы не используете кошелек по назначению, нужно сразу же от него избавиться. Особенно не советуют использовать его не по назначению и хранить в нем какие-то безделушки – это вроде бы может только ухудшить ваше материальное положение.



Старые кошельки хранить дома не стоит / Фото Pexels

Сломанные часы

Вероятно, все знают, что сломанные часы – это плохая примета. Они являются символом застоя в жизни, и в том числе в ваших финансах. Поэтому часы в доме нужно или отремонтировать, или избавиться от них.

Мертвые цветы

Лучше не перегружать интерьер в доме сухоцветами – считается, что они способствуют застою энергетики в доме и могут призывать болезни. Гораздо лучше будет держать живые цветы в вазонах.

Изображение рыб

Некоторые эзотерики убеждены, что изображения рыб притягивают воров и делают проще сглаз дома. А вот ракушки дома могут повлиять на здоровье не лучшим образом и ухудшить финансовое положение.